Пошли на зимнюю Говерлу и заблудились: на Ивано-Франковщине горные спасатели разыскали туристов из Киева. Фото

В Ивано-Франковской области вблизи Говерлы сотрудникам ГСЧС пришлось спасать двух туристов. 23-летний мужчина и его 22-летняя подруга спускались с самой высокой вершины Украинских Карпат, потеряли ориентир из-за плохой погоды и заблудились.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила об этом инциденте в воскресенье, 16 ноября. Также в ведомстве показали фото.

Что известно о заблудившихся туристах

В ведомстве рассказали, что в беду попали житель Киева, 2002 г.р., и его подруга, 2003 г.р.

Они поднялись на Говерлу, но во время спуска из-за резкого ухудшения погодных условий не смогли сориентироваться на местности.

Спасатели поддерживали с ними связь и, несмотря на темное время суток, холод и переменчивую погоду в высокогорье, быстро добрались до туристов и обеспечили их безопасное сопровождение.

В ГСЧС обратились к гражданам, напомнив, что в горах погода может меняться ежеминутно. В темное время суток отправляться на маршруты крайне опасно – риск заблудиться или травмироваться значительно возрастает.

Туристы могут установить мобильное приложение "Порятунок у горах", которое позволяет быстро передать ваши координаты соответствующей службе в случае чрезвычайной ситуации, а также получить полезные советы по безопасности.

