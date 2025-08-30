Что нельзя сажать на участке после картофеля: запомните список

Картофель оставляет после себя истощенную и даже опасную для многих культур почву. Опытные хозяева хорошо знают: сажать его на одном месте год за годом – большая ошибка. Земля истощается, накапливает болезни и вредителей, и уже через несколько сезонов урожай заметно падает.

Поэтому важно знать не только, что можно посадить после картофеля, но и что категорически делать не стоит. OBOZ.UA рассказывает детали.

Почему после картофеля не все растет

Главная проблема – в болезнях и вредителях, которые остаются в почве. Картофель относится к семейству пасленовых, и если после него высадить родственников по "семейству", то фитофтороз или макроспориоз гарантированно распространятся и на них.

Какие культуры лучше не сажать

Первые под запретом –я помидоры, перец, баклажаны и физалис. Все они, как и картофель, относятся к пасленовым и имеют одинаковые слабые места. Даже если спасти их от болезней, почва уже истощена настолько, что хорошего урожая можно и не дождаться.

Не стоит также переносить на картофельную грядку клубнику или землянику. Они легко подхватывают фитофтороз и страдают от проволочника, который остается в земле после клубней.

Еще одна типичная ошибка – посадка чеснока или лука. В таком случае высок риск заражения фузариозом или нематодой. Это те враги, которые сохраняются в почве и способны свести на нет все усилия огородника.

Как подготовить землю после картофеля

Следует дать почве отдохнуть. После уборки урожая картофеля нужно убрать ботву, посеять сидераты – например, горчицу или люпин, а также подкормить землю удобрениями с калием, фосфором и азотом.

Иногда после картофеля земля закисляется: об этом свидетельствует появление мха или щавеля. В таком случае стоит добавить золы или извести.

