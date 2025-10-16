Посевной календарь на ноябрь: что надо успеть посадить до зимы

Ноябрь – завершающий месяц осенних работ в саду и на огороде. Это время подготовки почвы к холодам, подзимних посевов и защиты растений от будущих морозов. Именно сейчас важно успеть высадить культуры, требующие холодного периода для прорастания.

Также следует провести основные уходовые работы, которые обеспечат успешный старт весеннего сезона. OBOZ.UA публикует посевной календарь на последний месяц осени.

Благоприятные дни для посадок в ноябре 2025 года

По лунному посевному календарю, лучшими периодами для посадок и подзимних работ станут 3– 5 ноября и 11–13 ноября.

В эти даты можно:

высевать озимые овощи, зелень и сидераты,

высаживать плодовые деревья и декоративные кустарники,

готовить клумбы с луковичными цветами.

Такие посевы укореняются до морозов, проходят естественную стратификацию и весной дружно всходят.

Что сеять в ноябре

Ноябрь не самый активный месяц в огороде, но несколько важных культур именно сейчас требуют вашего внимания:

Озимый чеснок – высаживайте 3–7 или 10–14 ноября. Главное – не опоздать, чтобы зубчики успели укорениться до морозов.

Лук-севок – те же даты, что и чеснок: 3–7, 10–14 ноября.

Сидераты (горчица, фацелия) – сеять стоит 13–15 ноября. Они защищают почву от вымывания питательных веществ и обогащают ее на весну.

Зелень (шпинат, укроп, салаты, руккола, кинза, базилик) – под зиму сеют 3–7 и 22–30 ноября.

Луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) – высаживайте 3–7 или 10–14 ноября, пока почва не промерзла.

Декоративные кустарники (розы, гортензии, барбарис) – лучше всего сажать 3–7 или 22–30 ноября, чтобы растения успели прижиться.

Неблагоприятные дни

Не рекомендуется проводить посадочные работы 1, 8, 28–30 ноября.

В эти дни лучше отложить посевы и пересадки – энергия Луны не способствует росту растений.

Вместо этого уделите время подготовительным работам:

уберите огород и клумбы;

перекопайте грядки;

внесите органические удобрения;

замульчируйте почву;

проведите обрезку сухих и поломанных веток;

побелите стволы деревьев;

укройте молодые саженцы от морозов.

