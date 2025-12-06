Порошенко в День ВСУ: благодарим наших воинов и всегда стоим рядом

Петр Порошенко поздравил Вооруженные Силы Украины и призвал власть все возможные ресурсы направлять с нецелевых расходов на нужды обороны.

Видео дня

"Опять больной на голову диктатор демонстрирует "готовность" к диалогу. Утром, когда дети должны были распаковать подарки, вместо этого они всю ночь прятались от российских ракет. Киевская, Днепропетровская, Волынская, Львовская, Полтавская, Хмельницкая, Одесская, Запорожская области, снова прилеты по гражданской инфраструктуре и энергетике", – написал Порошенко в соцсетях.

"Поэтому украинская власть должна принимать не "миндичевский" бюджет, как делает это последние 6 лет, а бюджет страны, которая воюет. Бюджет, в котором есть место для собственных разработок защиты украинского неба. Бюджет, в котором нет марафона и повышения зарплат силовиков, а есть финансирование тех, кого путин, без преувеличения, боится больше всего — Вооруженных Сил", – отмечает лидер партии.

"За почти 12 лет российской агрессии, пять из которых — в должности Верховного Главнокомандующего, имел честь почти с нуля создавать украинское войско. Если честно, трудно подобрать слова, чтобы выразить весь объем и глубину эмоций, которые вызывает этот день. Потому что перед глазами — лица тех, с кем мы встречались на фронте, на позициях, в прифронтовых городах, на заправках, в подземных госпиталях, на передовой. Кто-то из них до сих пор в бою. Кто-то на лечении. А кого-то уже нет. И каждая такая встреча — как отдельная глава новейшей истории Украины. Той, что кровоточит, но продолжает битву. История, которая не просто написана, но и пережита", – пишет Порошенко.

"В этом году мы снова и снова везли на фронт броню, дроны, машины, связь, тепловизоры, комплексы ПДТР "Ай-Петри", защиту от вражеских FPV, мобильные мастерские, стирально-душевые комплексы, бронированные медэваки, пилорамы, квадроциклы, зарядные станции и другую электронику. В нашей памяти остались грязные дороги, техника, которую передаем под обстрелами, уставшие глаза, но душевные и теплые разговоры. И в этих разговорах столько достоинства, что хватит на целую страну. Спасибо каждому. Помним каждого. Верим в каждого. И стоим рядом всегда. Слава ВСУ! Слава Украине!", – написал пятый Президент.