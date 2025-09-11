Порошенко призвал предоставить Парубию звание Героя Украины после успешного сбора подписей под петицией

Петиция к президенту Украины о предоставлении Андрею Парубию звания героя Украины за считанные дни набрала необходимые 25 тысяч голосов. Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает, не медля, отметить выдающегося государственника высшей наградой Украины.

Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Украинский народ считает Андрея Парубия Героем Украины. За несколько дней под соответствующей петицией подписались уже более 25 тысяч граждан. Это не просто цифра. Это общее "спасибо" нашему Андрею от украинского народа", – пишет пятый президент.

"Больно писать "посмертно". Но мы обязаны на самом высоком уровне отметить государственника, который в самые горячие дни Революции Достоинства основал и координировал Самооборону Майдана, возглавлял Верховную Раду в 2016–2019 годах, всю жизнь держал проукраинский курс и работал для безопасности и процветания государства. Всю жизнь служил народу Украины", – отмечает Порошенко.

"Андрей был вторым номером в списке "Европейской Солидарности". Для нас это была не только политическая позиция – это было признание его вклада, авторитета и веса среди украинцев. Петиция о присвоении ему звания Героя Украины уже пересекла необходимый порог. Призываю принять решение как можно быстрее. Вечная память Андрею", – пишет Порошенко.