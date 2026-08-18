Порошенко предупредил о самой тяжелой осени для Украины и озвучил план неотложных задач

Украина вступает в, возможно, самую тяжелую осень за все годы независимости и должна быть максимально готова к вызовам еще одной военной зимы.

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Об этом в видеообращении заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он назвал ключевые задачи для выживания государства: укрытия для защиты людей, обеспечение ВСУ и новейшие оборонные технологии, поддержка экономики и бизнеса, восстановление экспортной логистики и энергетическая способность общин.

"Самая большая опасность этой осени – не только то, что будет делать враг. Самая большая опасность – встретить его удары государством, которое неспособно. Ведь как иначе трудно назвать тот факт, что мы вступаем в осень без министра обороны. Без главы Службы безопасности. Без министра иностранных дел", – сказал Порошенко.

Он отметил, что за последний месяц враг нанес удары по предприятиям, складам, логистическим центрам, розничной торговле, энергетике и портам.

"Экспорт остановлен, что существенно усугубляет кризис. Часть украинского бизнеса сегодня уже точно не говорит о развитии. Люди говорят о том, как банально выжить и не обанкротиться. После российских ударов по складам и торговой инфраструктуре в отдельных городах сразу возникают перебои с поставками. И это уже точно не только экономический вопрос. Ведь склад с продуктами – это сегодня такой же элемент устойчивости государства, как электростанция. Логистический центр – это инфраструктура национальной безопасности. А предприниматель, который под обстрелами платит зарплату и налоги, – это человек, который содержит свою армию, которая защищает нашу Украину", – убежден политик.

Он добавил, что во время войны бизнесу от государства не нужны ни проверяющие, ни дополнительные проверки уплаты налогов.

"Ему нужна защита: страхование от военных рисков, доступ к финансированию, защита государством критически важной логистики, мораторий на бессмысленные проверки и силовое давление со стороны силовиков, поддержка экспорта, механизмы быстрого восстановления предприятий после российских атак", – пояснил Порошенко.

Такой подход он назвал экономикой военного времени, когда государство не командует бизнесом.

"А экономика, в которой государство убирает руки с горла тех, кто наполняет бюджет и финансирует армию. Наша команда в этом месяце не отдыхала: мы встречались с предпринимателями, военными, производителями, общинами, экспертами. И мы приходим в парламент не с очередным списком того, что власть сделала неправильно. Мы приходим с планом действий", – сказал лидер "Евросолидарности".

Главным приоритетом он назвал защиту жизни людей.

"Еще в 2024 году мы внесли проект законодательного решения об укрытиях. Если бы его тогда реализовали, сегодня в крупных городах был бы совсем другой уровень защиты людей. Они потеряли два года. Вернуть утраченное время невозможно. Но можно перестать терять следующее. Поэтому каждая община должна получить четкий стандарт устойчивости: укрытия, резервное энергоснабжение, вода, тепло, связь, водоотведение, запасы, альтернативная логистика. И каждая гривна из 40 миллиардов, предусмотренных на планы устойчивости, должна находиться под общественным контролем. Два года этот столь необходимый закон даже не выносят на рассмотрение Рады, потому что его разработала "Европейская солидарность", – сказал Порошенко.

Вторым приоритетом должна стать армия и оборона.

"Мы требуем немедленно вернуть 40 миллиардов гривен, на которые были сокращены закупки вооружения. Солдату сегодня нужны дрон, боеприпасы, РЭБ, ПДТР и защита. У нас критический диспаратит по оружию. И нужна новая мотивационная модель службы: понятные сроки, ротации, рост оплаты в зависимости от продолжительности службы, стартовый пакет мобилизованного и реальные, современные и адекватные социальные гарантии. Государство не имеет права требовать от человека отдать ему годы жизни, не сказав, по каким правилам он будет служить в эти годы", – подчеркнул Порошенко.

Также Украина должна активнее развиваться в технологическом плане.

"Эта война всё больше становится войной инженеров, алгоритмов, дронов, роботизированных систем, средств противодействия технической разведке, искусственного интеллекта, РЭБ. Технология, доказавшая свою эффективность на фронте, должна проходить ускоренный путь: испытания – кодификация – контракт – масштабирование. В установленный срок. И в это нужно инвестировать часть оборонного бюджета, чтобы разработать технологические преимущества! Но это возможно без "своих" производителей, без искусственно созданных монополий. Ведь у России есть баллистика, КАБы, реактивные "шахиды". Мы должны иметь свои преимущества перед Россией. В технологической войне побеждает тот, у кого короче путь от идеи до окопа", – отметил лидер "ЕС".

Его партия также предлагает ввести пакет мер по обеспечению экономической устойчивости:

• Страхование военных рисков;

• Доступное финансирование восстановления после этих российских атак;

• Мораторий на силовое давление и необоснованные проверки;

• Защита логистических узлов и критически важных складов;

• Программы поддержки экспорта;

• Предполагаемые правила.

"Зима. Готовиться к зиме нужно не тогда, когда выпадет первый снег. Правительство должно было уже сейчас представить парламенту карту энергетической устойчивости страны", – обратился Порошенко к Кабмину.

Также он призвал работать над евроинтеграцией.

"Каждый министр должен лично отвечать за свою часть переговоров о вступлении в Европейский Союз. Это один из его КРІ. Нужен календарь законов и решений – с датами, ответственными лицами и результатами. Уже язык болит говорить о пакете Качки–Коса: верховенство права, ГБР – тотальная и полная перезагрузка, Госфинмониторинг, независимость и укрепление НАБУ и САП. Должны прекратиться политически мотивированные преследования, использование правоохранительных органов властью против оппозиции и внесудебные ограничения", – заявил Порошенко.

Он также призвал прекратить финансирование "Единого телемарафона".

"Его средства должны наконец пойти военным. Независимые телеканалы должны вернуться к цифровому вещанию. Ведь демократия во время войны – это не слабость. Это то, что отличает страну, воюющую за свободу, от страны, воюющей против неё", – отметил политик.

"И, наконец, – ответственность правительства. Мы не поддержим программу с четырьмя сотнями показателей, где за красивыми таблицами невозможно найти ответственного. Наше пожелание премьер-министру – ежеквартально отчитываться о выполнении программы в Верховной Раде. И правительство, и парламентские фракции должны работать регулярно, если уж у вас нет политической воли создать коалицию национального единства. Это перестает быть актуальным, нужно уже говорить о коалиции национального спасения", – говорит Порошенко.

Отдельной государственной целью должна стать подготовка Украины к прекращению огня.

"Ведь мир, если появится шанс на него, тоже потребует подготовленной армии, экономики, дипломатии и государства", – сказал лидер "Евросолидарности".

Он подчеркнул, что его партия готова поддерживать каждое решение, которое дает больше оружия армии, больше возможностей украинскому производителю, больше защиты бизнеса, больше независимости правосудию и быстрее ведет Украину в Евросоюз.

"Мы точно не будем голосовать за коррупцию, новые шлагбаумы для предпринимателей, чиновничью произвол или очередные бюджетные аттракционы популизма. Потому что этой осенью речь идет уже не о власти и оппозиции. Враг рассчитывает, что этой зимой украинцы будут сидеть без света. Что бизнес будет закрываться, армия устанет, а общество начнет ссориться между собой. Наш план — сделать так, чтобы ни один из этих расчетов не оправдался. Для этого нужно наконец понять: страна, которая воюет за выживание, не может себе позволить неэффективное государство. Осень уже начинается. Зима наступит. Действовать нужно немедленно", – призвал Порошенко.