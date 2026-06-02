Помидоры начали болеть и выглядят истощенными: поможет простое домашнее средство

Помидоры особенно уязвимы к целому ряду грозных вредителей, включая тлей, листоверток, мучнистых червецов, гусениц, растительных клопов и паутинных клещей.

Видео дня

Такие болезни растений, как фитофтороз и пятнистость листьев, также являются распространенными проблемами, однако одной из проблем, которую часто не замечают, является дефицит питательных веществ. Даже самые преданные садоводы могут быть озадачены, когда некогда цветущие растения помидоров начинают выглядеть истощенными. Желтение листьев, порча плодов и задержка роста могут длиться довольно долго, и, несмотря на все усилия, растения просто не восстанавливаются, пишет OBOZ.UA.

Как известно, магний играет жизненно важную роль в выработке хлорофилла. Без достаточного уровня магний значительно замедляется, а рост растений ухудшается.

Дефицит магния обычно проявляется в виде ярко-зеленых ребер и прожилок на листьях, а также в виде обесцвеченных участков желтого, красного или коричневого цвета.

Если не принять меры по дефициту магния, рост растений может затормозиться, что приведет к снижению урожая помидоров.

Чтобы проверить дефицит магния, достаточно будет простого анализа почвы с помощью домашнего набора для тестирования. В противном случае, самыми очевидными признаками на растении является пожелтение между жилками старых листьев, которое иногда сопровождается красновато-коричневыми оттенками.

На старых листьях также могут появляться коричневые пятна, и они в конце концов преждевременно опадут. К счастью, вы можете немедленно решить проблему, подкармливая помидоры английской солью один раз в месяц в течение вегетационного периода.

В таком случае прекрасным решением может стать соль Епсома, также известная как сульфат магния, — это природное минеральное соединение магния, серы и кислорода.

Растворите одну столовую ложку соли Епсома в галлоне (чуть меньше четырех литров) воды и нанесите на основание растения.

Или же можно растворить одну столовую ложку соли Эпсома в галлоне воды и опрыскать ею листья для быстрого поглощения.

Стоит помнить, что дефицит магния не всегда свидетельствует об истинном дефиците магния в почве. Повышенный уровень калия из удобрений может препятствовать усвоению магния, поэтому поддержка правильного баланса является важной.

Английскую соль лучше всего использовать как добавку, а не как панацею, поэтому ее следует использовать экономно. Следите за растениями после применения и прекратите, если не видите улучшения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие огородные растения запрещено поливать холодной водой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.