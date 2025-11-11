Получите рекордный урожай: что посадить после лука

После сбора лука многие огородники оставляют грядку пустой или высаживают ту же культуру повторно. Но это одна из самых распространенных ошибок. Земля после лука истощена и часто заражена вредителями.

Чтобы не потерять урожай и улучшить структуру почвы, важно соблюдать севооборот, то есть правильно чередовать культуры. OBOZ.UA рассказывает, что можно посадить после лука.

Почему нельзя сажать лук дважды подряд

Хотя лук обладает природными обеззараживающими свойствами, после его сбора в земле остаются личинки луковой мухи – одного из самых опасных вредителей. Если посадить лук снова, насекомые быстро уничтожат молодые ростки.

Кроме того, лук активно потребляет азот, калий и фосфор, поэтому земля истощается и теряет плодородие. На следующий год урожайность заметно снижается.

Как восстановить почву

Чтобы вернуть плодородие, после уборки лука грядку стоит засеять сидератами: рожью, горчицей или фацелией. Они обогащают землю азотом, разрыхляют ее и подавляют сорняки. Через 1,5–2 месяца зеленую массу перекапывают – это естественное органическое удобрение, которое работает лучше минеральных подкормок.

Что сажать после лука

Почва после лука обогащена фитонцидами, уничтожающими вредные бактерии. Поэтому на таких грядках прекрасно растут:

тыквенные – кабачки, огурцы, тыквы, патиссоны;

пасленовые – помидоры, перец, баклажаны, картофель;

бобовые – горох, фасоль;

капуста разных видов;

корнеплоды – морковь, свекла;

ягодные культуры – клубника.

Такое чередование способствует оздоровлению земли и повышает урожайность следующего сезона.

Чего избегать

Не следует высаживать после лука чеснок, шпинат, укроп и луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, лилии) – они имеют общих вредителей и еще больше истощают почву.

Осенью после сбора урожая грядку стоит перекопать с компостом или золой – это обогатит землю минералами и подготовит ее к весенним посадкам.

