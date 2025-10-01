Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

Покрова Пресвятой Богородицы — один из самых почитаемых праздников в Украине, который имеет как религиозные, так и народные корни. После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь празднование отмечается 1 октября, тогда как раньше — 14-го.

Видео дня

Издавна этот праздник имел большое значение для украинцев, ведь символизировал не только защиту Богородицы, но и духовную поддержку во времена войн и испытаний.

История праздника Покрова

По преданию, в X веке во время осады Константинополя врагами горожане горячо молились о спасении. Богородица явилась людям и покрыла их своим омофором, сделав невидимыми для нападающих. Некоторые считают, что именно тогда Аскольд и его жена приняли крещение. Другие источники связывают отступление врагов с дипломатией: император Михаил III заключил соглашение и отправил воинов обратно домой.

Традиции праздника

Покрова в народе воспринималась не только как религиозное событие, но и как своеобразная граница между осенью и зимой. В этот день завершали сельскохозяйственные работы, заготавливали корма для скота и переводили его на зимнее содержание. Люди наблюдали за погодой и делали прогнозы: ветер с севера предвещал суровую зиму, а отсутствие снега на Покров — бесснежное Рождество.

Праздник также считался особенно благоприятным для свадеб. Молодые девушки молились Богородице о счастливом браке, ведь Покров ассоциировался со свадебной фатой. В этот день было принято посещать церковь, ставить свечи, молиться за семью и помогать бедным. Крестьяне окуривали дома ветвями яблони или вишни, чтобы обеспечить благополучие и защиту на будущее.

Запреты на Покрову

Как и большинство церковных дат, Покрова имела свои ограничения.

В этот день нельзя было заниматься тяжелой физической работой, шить или стирать, чтобы не обидеть Богородицу.

Также существовал запрет на ссоры и конфликты — верили, что в этот день нужно жить в мире, иначе год пройдет в бедах.

Не рекомендовалось и начинать большие дела или заключать важные сделки, ведь считалось, что они не будут иметь успеха.

Отдельно в народной культуре Покрова связана с военными традициями. Казаки считали Богородицу своей покровительницей, строили храмы в ее честь и молились перед походами. Именно поэтому впоследствии 1 октября стало также Днем украинского казачества.

Символично, что в этот же день отмечают День защитников и защитниц Украины. История Покрова соединила духовную защиту с реальной борьбой за свободу, ведь именно в этот день в 1942 году появилась Украинская повстанческая армия.

OBOZ.UA предлагает сильные молитвы на Покров, которые помогут получить желаемое.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.