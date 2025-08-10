Погода резко ухудшится: синоптики предупредили о грозах с градом в воскресенье в отдельных регионах

В Украине 10 августа ожидается преимущественно переменная облачность и теплая погода, однако в западных областях прогнозируют ухудшение погодных условий. Там в дневное время возможны кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы ветра скоростью 15-20 м/с.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Ночью температура будет колебаться от +12° до +17°, днем воздух прогреется до 24-29°, а в южных регионах и на Закарпатье – до +33°. Ветер будет преобладать северо-западный, с силой 5-10 м/с.

Какой будет погода в Киеве и области

Для Киева и области прогнозируют сухую и солнечную погоду с переменной облачностью. Ночью температура составит 14-16°, а днем поднимется до 26-28°. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Опасные погодные явления 10 августа

Метеорологи объявили первый уровень опасности из-за гроз, града и порывов ветра до 15-20 м/с в отдельных районах запада страны. Такие погодные условия могут осложнить работу транспорта, энергетических и коммунальных служб, а также повлиять на строительные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа переживает длительную волну аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды и провоцирует опасные природные явления. Самая сложная ситуация наблюдается в Португалии, Испании, Скандинавии и Польше.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!