Погода продолжает портиться: синоптики сказали, где в Украине во вторник выпадет мокрый снег. Карта

В Украине во вторник, 14 октября, сохранится прохладная осенняя погода с дождями и местами мокрым снегом. Заметнее всего изменения почувствуют жители северных и западных регионов.

Видео дня

По данным Украинского гидрометцентра, ночью осадки ожидаются преимущественно на севере – небольшой дождь местами будет переходить в мокрый снег. Днем кратковременные дожди пройдут почти по всей территории страны, кроме юго-востока. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Осенний холод и первые заморозки

Синоптики предупреждают о снижении температуры. Ночью столбики термометров опустятся до 1– 6° тепла, а в центральных, восточных, южных и Сумской областях возможны заморозки на поверхности почвы – до 0–3°.

Днем ожидается 5–10° тепла, в южных и юго-восточных регионах немного теплее – до 14°.

В Карпатах ночь пройдет без осадков, однако днем может выпасть небольшой мокрый снег. Температура там будет колебаться от 0–5° мороза ночью до 1–5° тепла днем.

Киевщина встретит день дождем

В столице и области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем – кратковременные осадки. Ветер северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области составит 1–6° тепла ночью и 5–10° днем. В Киеве – от 3–5° ночью до 7–9° днем.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине спрогнозировали рекордную зиму с арктическими морозами. По данным MkWeather, зима в Европе может стать одной из самых холодных за последние десятилетия – с сильными морозами, значительными снегопадами и затяжным похолоданием во второй половине сезона. И Украина как часть Европы разделит метеорологическую "судьбу" континента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!