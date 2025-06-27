Погиб во время боя на Луганщине: на Николаевщине попрощались с защитником Украины Геннадием Буличем. Фото

Украина продолжает хоронить своих защитников. В среду, 25 июня, на Николаевщине попрощались с военным Геннадием Буличем. Он погиб на Луганщине в боях вблизи Серебрянского леса (Серебрянка).

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Печальную новость сообщили в Казанковской громаде. Свой последний бой защитник принял 7 ноября 2024 года.

"Герой возвращается домой ... Булич Геннадий Викторович 31.12.1978 года рождения с 25 февраля 2022 года, добровольно стал на защиту нашего государства", – говорится в сообщении общины.

Отмечается, что все это время военный воевал на Донецком направлении. В самых горячих точках фронта. Он прошел адские бои в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Соледаре, Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, Угледаре, Песках и Клищиевке.

В громаде рассказали, что впоследствии боевой путь Героя пролегал и через Луганскую область. 7 ноября 2024 года, в боях вблизи Серебрянского леса (Серебрянка), Геннадий Викторович погиб, защищая Украину.

Долгое время тело защитника находилось на временно оккупированной территории. И только во время последнего обмена телами Герой был возвращен домой.

"Сегодня сердце нашей общины билось в унисон — со слезами, с болью, с искренней благодарностью. Жители вышли, образовав живой коридор, чтобы отдать дань уважения воину-защитнику Геннадию Буличу, который погиб за Украину, за каждого из нас, за мирное небо над нашими домами... В этот момент остановилось время... Люди держали в руках цветы, флаги, склоняли головы... А в глазах — слезы, которые невозможно сдержать", – добавили в громаде после захоронения Героя.

Ранее сообщалось, что на Сумском направлении в результате вражеского обстрела погиб военный из села Волосинь Киевской области Виталий Загривый. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 44-летний Иван Далекий. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась в апреле 2024 года.

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