Подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения медиков и фармацевтов, – Свириденко

В Украине вводят новую систему военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что подготовка на уровне офицеров запаса станет обязательной частью обучения.

Эта инициатива должна укрепить кадровый резерв и оборонный потенциал государства, обеспечив фронт и систему военной медицины необходимыми специалистами. Об этом Свириденко сообщила по результатам заседания правительства.

По ее словам, новая программа обучения предусматривает формирование офицеров запаса среди студентов медицинских и фармацевтических специальностей.

"Для студентов медицинских и фармацевтических специальностей подготовка офицеров запаса станет обязательной частью обучения. Это позволит формировать кадровый резерв из специалистов, которые критически важны для фронта и системы военной медицины", - говорится в сообщении.

Свириденко также сообщила об обновлении перечня высших учебных заведений, которые будут осуществлять подготовку офицеров запаса.

Для них уточнили профессиональный стандарт, определив требования к знаниям, навыкам и компетентностям будущих офицеров.

"Учебные программы будут детализированы и усилены: четкие требования к содержанию, графику и формам обучения, а также увеличение объема учебного времени на 20%. Сегодня 33 кафедры украинских вузов готовят офицеров запаса. Благодаря принятым изменениям мы обеспечим высокое качество подготовки и укрепим оборонный потенциал государства", - добавила она.

