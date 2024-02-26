Почти весна: синоптики дали прогноз погоды на вторник, 26 февраля.

Во вторник, 27 февраля, за три дня до весны, погода в Украине обгонит календарь и подарит много солнечных лучей и достаточно тепло. Однако ожидаются температурные контрасты.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в последние дни зимы будет преобладать антициклональный характер погоды, по всей территории Украины будет без осадков и достаточно солнечно даже при переменной облачности.

В течение дня 27 февраля в большинстве областей будет тепло +6...+11 градусов, а на западе, в Житомирской и Винницкой областях настоящая весна – просто "апрельские" +11...+16, а на Закарпатье даже до +18. В Одесской области и в Крыму до +14. На остальной территории днем +5...+10.

А вот ночью кое-где будет морозно. Так, кроме западных областей, на остальной территории страны в ночное время суток ожидается от +2 до -4. Самая холодная ночь будет в Луганской области, где столбики термометров опустятся до -5.

Воздушные потоки будут двигаться в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 м/с.

В Киеве и области 27 февраля переменная облачность, осадков не предполагается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В столице днем температура воздуха прогреется до +7…+9 градусов, ночью ожидается около 0.

По области температура ночью от +1 до -4, днем +5…+10.

Вместе с тем, метеорологи предупреждают о значительной снеголавинной опасности.

Так, 27 февраля на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

Объявлен третий уровень снеголавинной опасности. Украинцам советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предостерегли, что в начале весны погода удивит контрастами. Они прогнозируют, что после "мягкого" с точки зрения температурного режима февраля Украину в начале марта накроет ненастье, будет похолодание.

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