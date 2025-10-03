Почти 3,5 года в российском плену: домой вернулся спасатель ГСЧС Борис Клещев. Фото

Украинский спасатель Борис Клещев вернулся домой после почти трех с половиной лет в российском плену. Майора службы гражданской защиты похитили вооруженные оккупанты еще в апреле 2022 года в Запорожской области. С тех пор о его судьбе долгое время не было никакой достоверной информации.

Официальный канал ГСЧС Украины сообщил, что Клещев пережил более 1200 дней неволи, которые забрали у него здоровье, покой и право на свободу. В службе отметили, что его история – это пример мужества и веры в возвращение домой, несмотря на ежедневные пытки и неизвестность.

Путь и испытания

Борис начал службу в ГСЧС в 2010 году, став начальником караула в пожарной части в Запорожье. За 15 лет работы он спас десятки жизней, но война отобрала у него более трех лет жизни. Плен для него стал временем унижений и боли, а для его семьи – неустанным ожиданием и страхом, остался ли он живым.

В ГСЧС подчеркнули, что за каждым именем пленного стоит человеческая история – семья, несбывшиеся мечты и право вернуться домой. Именно поэтому украинцы должны ждать каждого, кто все еще находится в российской неволе.

Обмен 2 октября

Как сообщал OBOZ.UA, 2 октября между Украиной и Россией состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев – 185 военных и 20 гражданских. Самому младшему из освобожденных 26 лет, самому старшему – 59.

По данным Координационного штаба, часть обмена согласовали в Стамбуле, а другую осуществили в рамках 69-го обмена. Среди освобожденных – воины ВСУ, представители ВМС, ДШВ, ТрО, Нацгвардии, Госпогранслужбы и один работник ГСЧС. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что среди них 34 нацгвардейца, 22 пограничника и другие защитники.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в рамках очередного обмена военнопленными в Россию вернулся гражданский муж активистки движения по поиску пропавших на войне в Украине россиян "Наш выход" Ирины Крининой. Два года назад она приехала в Украину, чтобы быть с ним вместе, но тогда он захотел вернуться в Россию. Гражданского мужа Крыниной, Евгения Ковткова, мобилизовали в 2022 году, а уже в 2023-м он попал в украинский плен.

