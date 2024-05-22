Почему в СССР светофоры вешали наоборот: любопытное объяснение

Если бы современный водитель внезапно оказался на улице большого города в СССР где-то в 1930-40 гг., одно обстоятельство его очень удивило бы. Светофоры в то время устанавливали так, что зеленый сигнал у них был вверху, а красный – снизу.

OBOZ.UA разбирался, в чем была причина такого размещения. Им пользовались даже после того, как во всем мире светофоры договорились унифицировать.

История светофора

Понять советский подход к сигналам регулирования движения невозможно без исторической справки. Как практически любое удачное изобретение, светофор появился на западе.

Первая система регулирования дорожного движения была установлена в 1868 году в Лондоне. Разработка инженера железнодорожных семафоров Джона Пика Найта управлялась вручную и имела две стрелки. Поднятая вверх останавливала движение по дороге, а опущенная вниз позволяла проезд. Такой светофор имел существенный недостаток – его сигналы невозможно было разглядеть в темное время суток.

Поэтому вскоре был изобретен светофор с газовым фонарем. Он вращался, показывая поочередно красные и зеленые сигналы. Но 2 января 1869 года одно такое устройство взорвалось, сильно ранив полицейского, который им управлял. После этого в Европе использование светофоров запретили.

Решение проблемы было найдено за океаном. В 1912 году здесь было создано электрическое устройство с двумя сигналами – зеленым и красным. В 1920 году в Нью-Йорке впервые установили светофор современного типа, на котором добавился желтый сигнал. Такая удобная и безопасная конструкция начала быстро распространяться по всему миру.

Почему в СССР светофоры вешали вверх ногами

В первые годы своего существования Советский Союз декларировал полный отказ от общепринятых норм и введение собственных стандартов жизни. Желание не идти в ногу со всем миром приводило порой к удивительным решениям, таким как перевернуть светофор.

Первое подобное устройство появилось в Москве в 1930 году. И сразу же было расположено не так, как это было принято в мире. Советская власть открещивалась от капиталистических стандартов даже таким образом.

От подхода не отказались, даже когда в 1949 году была принята Международная конвенция о дорожном движении. Представители СССР присутствовали на конференции в Женеве, где разрабатывался документ, но присоединяться к общим правилам страна не стала.

Ввести общепринятые требования в Союзе согласились только через 10 лет. Конвенция вступила в силу в СССР в 1959 году и только после этого светофоры в Стране Советов перевернули привычным сейчас образом.

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