Почему в СССР не было полиэтиленовых пакетов

Кто застал последние годы СССР и первые постсоветские годы, помнит – каким чудом тогда казались полиэтиленовые пакеты, которые начали появляться повсеместно. Это сейчас в любом супермаркете можно взять столько пакетов, сколько надо, тогда же они были дефицитом, их берегли, много раз стирали и ремонтировали.

Но как так случилось, что в стране, которая упорно развивала свою промышленность, не смогли наладить производство такого простого бытового предмета? OBOZ.UA разбирался с этим вопросом.

На самом деле в промышленных масштабах производство полиэтилена, из которого делают пакеты, в СССР начали только в 1961 году. И даже несмотря на это качество материала было настолько низким, что сделать прочную сумку из него не получалось.

Кроме того плановая советская экономика не способствовала удовлетворению спроса на пакеты. Согласно плану, на подобные нужды можно было использовать не более 5% производимого в стране полиэтилена. Остальное шло на другие нужды, в частности направлялась в военно-промышленный сектор. Использование материала пытались строго контролировать.

Между тем в советских магазинах для упаковки товаров использовали различные подручные материалы. Например, газеты, в которых не было недостатка, ведь на печатную пропаганду в СССР денег не жалели. В результате газет в любом хозяйстве было с избытком, поэтому их использовали где только могли. В ходу также были сетчатые сумки, которые называли авоськами.

Полиэтиленовые пакеты оставались в СССР дефицитом даже в конце 1980-х гг., когда советская власть попыталась перевести экономику страны на более рыночные рельсы. Тогда этот простой хозяйственный товар даже считали своеобразным предметом роскоши. Этот статус кулечки потеряли лишь после распада Страны Советов.

