Были мечтой модниц: когда в СССР появились цветные колготки

Каких только колгот не найдешь сейчас в магазинах – от базовых до цветных, ажурных и принтованных. Любая модница времен СССР многое отдала бы за доступ к такому разнообразию, ведь в советские времена колготы были символом статуса, объектом охоты, а иногда — настоящим сокровищем.

OBOZ.UA рассказывает, как женщины Союза относились к обычным чулочным изделиям. И как они их доставали, и когда вершину мечты – цветные колготы – начали производить в самом СССР.

Дефицит, как двигатель моды

Эпоха "тотального дефицита" в СССР породила уникальное явление: ажиотажный спрос на любой качественный или просто хороший товар. Советская легкая промышленность, ориентированная на выполнение плана, а не на удовлетворение потребностей людей, хронически не успевала за мировыми модными тенденциями.

Импортные вещи получили даже свое жаргонное название – "фирмá". Любые вещи, которые не были похожи на грубое и бесцветное Made in USSR, автоматически становились объектом вожделения. Колготы не были исключением. Дефицитный товар не покупали — их "доставали" через знакомых продавщиц, "по блату" или отстояв многочасовую очередь, когда их внезапно "выбрасывали" в продажу.

Если удавалось что-то "урвать", его берегли, как зеницу ока. Импортные колготы, особенно из капрона или позже лайкры, были чрезвычайно ценными. Их носили месяцами. Стрелка или затяжка была маленькой трагедией. Ее "поднимали" специальными крючками в ателье или заклеивали лаком для ногтей.

Такое отношение легко объяснялось ценой на колготы. "Фарцовщики" продавали импортные изделия втридорога. Пара чехословацких колготок могла стоить 3-5 рублей при средней зарплате инженера в 120-140 рублей. За редкие модели просили и 10-15.

В такой атмосфере любая вещь, отличавшаяся от унылой советской стандартной продукции, становилась хитом. А цветные колготы были просто взрывом на фоне серой обыденности.

От импорта до "гармошки"

Конечно, даже плановая советская экономика реагировала на спрос. Но делала это поздно и очень вяло. Поэтому история колготок в СССР — это история опоздания и попыток догнать.

Так в 1960-х гг. до Союза дошла мода на мини-юбки и она требовали замены чулкам. Первые колготы в СССР были почти исключительно импортными. Основным легальным поставщиком были страны соцлагеря, прежде всего Чехословакия и Восточная Германия. Они производили колготы преимущественно базовых цветов: телесного, черного, иногда дымчатого. Эти предметы были страшным дефицитом. О цветных моделях тогда речь почти не шла, они встречались как абсолютный эксклюзив у жен дипломатов.

В конце 1970-х гг. цветные колготы стали настоящим модным хитом в мире. И этот тренд добрался даже до СССР. Вслед за западными трендами диско, панка и аэробики популярность приобрели красные, синие, зеленые, в сеточку, с люрексом модели. Достать такие колготы легально было почти невозможно, их привозили моряки, стюардессы, или они продавались в валютных магазинах "Березка". Появление цветных колгот у женщины могло спровоцировать настоящую зависть со стороны подруг.

Примерно в этот период, пытаясь бороться с дефицитом, СССР начал налаживать собственное производство. Крупнейшим стал Брестский чулочный комбинат в Беларуси. Однако качество его изделий оставляло желать лучшего. Эти колготы плохо тянулись, были не эластичными, часто не соответствовали реальным пропорциям и, что хуже всего, собирались "гармошкой" на щиколотках и под коленями.

Когда же дело дошло до цветных советских колготок, палитра была специфической. Вместо ярких чистых цветов, фабрики часто выпускали странные горчичные, болотно-зеленые или тускло-коричневые оттенки.

Таким образом, вплоть до самого распада Союза модные цветные колготы оставались преимущественно импортным и дефицитным товаром, символом "красивой жизни", которое приходилось "доставать".

