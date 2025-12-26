Почему нельзя отжимать пакетик чая: мало кто знает истинную причину

Заваривание чая для большинства людей – дело привычное и почти автоматическое. Мы бросаем пакетик в чашку, ждем несколько минут и, не задумываясь, отжимаем его ложкой. Этот жест кажется мелочью, на которую не стоит обращать внимание.

Однако именно он может испортить вкус напитка и даже повлиять на самочувствие. OBOZ.UA объясняет, почему причина не только в горечи напитка.

Почему нельзя отжимать пакетик чая

Многие отжимают чайный пакетик из вполне практических соображений: чтобы "выжать" больше вкуса или чтобы пакет не капал, когда его вынимают из чашки. Но на самом деле такая привычка вредит и напитку, и организму.

Во время заваривания чайный пакетик следует оставить в горячей, но не кипящей воде примерно на 3–4 минуты. За это время в воду переходят вещества, которые формируют вкус и запах чая. Если же держать пакетик дольше или отжимать его, в напиток начинают активно выделяться дубильные вещества – танины.

Именно танины отвечают за чрезмерную горечь и терпкость. В небольшом количестве они полезны, но при превышении нормы чай становится резким, "тяжелым" для желудка и может вызвать раздражение слизистой. По этой причине пакетированный чай не советуют ни передерживать в воде, ни сжимать после заваривания.

Есть и другой, менее очевидный момент. В недорогих сортах пакетированного чая часто используют мелко измельченное сырье, а иногда – красители, ароматизаторы или вкусовые добавки. Во время отжима их концентрация в напитке резко возрастает. В результате вы получаете не насыщенный чай, а более агрессивную смесь, где естественный вкус почти не ощущается.

Кроме того, сам материал чайного пакетика также имеет значение. При сильном сжатии из него могут вымываться нежелательные примеси, особенно если пакетик изготовлен из некачественной бумаги или синтетических волокон.

Как заваривать чай правильно

Не оставляйте пакетик в чашке дольше 3–5 минут, в зависимости от вида чая.

Не отжимайте пакетик. После заваривания лучше просто осторожно вынуть его из чашки.

Следите за температурой воды. Кипяток может усиливать выделение горьких веществ , особенно в черном чае.

, особенно в черном чае. Выбирайте качественный чай. Лучше отдавать предпочтение проверенным брендам или листовому чаю без добавок.

