Почему на заваренном чае образуется 'пленка' и как от нее избавиться: раскрываем секрет

Так называемый налет, который выглядит как маслянистый или восковой слой, образующийся на поверхности чая, может выглядеть непривлекательно, но есть веское объяснение, почему это происходит.

Как оказалось, это не имеет ничего общего с вашим методом заваривания и не зависит от того, добавляете ли вы сначала молоко или горячую воду, или как долго завариваете чайный пакетик. "Чайная пена" на самом деле является результатом химической реакции, пишет Express.

Многие любители чая остаются в неведении относительно того, почему этот налет продолжает образовываться на их любимых напитках. Не всем известно, что в 2021 году исследователи из Института питания и диетологии в Цюрихе обнаружили, что это связано с тем, как полифенолы в чае реагировали с минералами в жесткой воде".

По словам ученых, чем жестче вода, тем толще пленка или пена. Они обнаружили, что использование мягкой воды, которая имеет более низкое содержание минералов, предотвращает образование пены, но также предостерегают, что использование сверхчистой воды может сделать чай горьким.

Чтобы предотвратить образование накипи, они рекомендовали использовать очищенную воду или фильтр для водопроводной воды в домохозяйствах с жесткой водой.

Лимонный сок также может помочь спастись от этой неприятности.

