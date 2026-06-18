Почему на самом деле собаки облизывают губы: вовсе не потому, что они голодны

Вы замечали, как ваша собака облизывает губы, отдыхая дома или перед ужином? Вопреки распространенному мнению, это вовсе не означает, что она голодна.

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По словам доктора Меган Петрофф, ветеринара по поведенческой реабилитации, если ваша собака постоянно облизывает губы, это может быть признаком стресса или проблем со здоровьем, пишет Express.

Владельцы домашних животных должны очень внимательно следить за таким поведением. Понять наших питомцев может быть невероятно сложно, учитывая их неспособность напрямую общаться с нами и рассказывать нам, что не так.

"Это также может свидетельствовать о расстройстве желудка. Если вы заметили, что ваша собака облизывает губы, возможно, ей трудно глотать, возможно, это происходит во время еды, у нее может быть кислотный рефлюкс", – пояснила специалист.

По словам ветеринара, облизывание губ может быть симптомом гастроэнтерита, судорог, панкреатита, почечной недостаточности, заболеваний печени, аллергии или возрастного ухудшения состояния.

Когда владельцам собак следует беспокоиться об облизывании губ

Ветеринары призывают владельцев домашних животных, которые внезапно замечают, что их собака часто облизывает губы, немедленно принять меры, поскольку у них могут быть проблемы со здоровьем.

Если они ели кость, а затем начали трогать лапой рот и облизывать губы, велика вероятность, что у них что-то застряло в зубах или в горле, и им нужна помощь.

Наряду с облизыванием губ владельцы домашних животных также должны отслеживать и наблюдать за продолжительностью такого поведения, его частотой и физическими признаками, такими как вялость, отсутствие аппетита, чрезмерное слюноотделение и рвота.

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