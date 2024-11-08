По мотивам реальной операции ГУР и 3-й ОШБр: вышел первый тизер экшен триллеру 'Киллхаус' о войне в Украине. Видео

Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает фильм под названием Killhouse, сценарий к которому был написан по мотивам реальных событий на войне в Украине. В частности, в ленте будет изображена реальная история о спасательной операции в Украине.

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Фильм в процессе съемок, сообщает украинская разведка. К съемкам присоединятся настоящие украинские военные и ветераны, уточняет ГУР МО.

Экшн-триллер готовит кинокомпания Films Division Company, премьера фильма запланирована на 2025 год.

По сюжету известный американский журналист попадает в эпицентр спасательной операции, проводимой спецподразделением ГУР и Третьей отдельной штурмовой бригадой. Задача операции – вытащить раненую супружескую пару с перекрестка на оккупированной территории, где их автомобиль попал под обстрел россиян.

Но все усложняется, когда выясняется, что на кону жизнь еще одного человека – их 14-летней дочери, оказавшейся в заложниках. Американский журналист, являвшийся свидетелем напряженной миссии, становится участником событий. Россияне требуют обменять его на девочку.

Пока о ленте мало что известно, кроме того, что профессиональных актеров в съемках задействовано примерно столько же, сколько военнослужащих ВСУ и, в частности, бойцов ГУР МО.

Любомир Левицкий (родился в сентябре 1980 года на Верховине в Ивано-Франковщине) – кинорежиссер и сценарист, и позиционирует себя как "режиссер, строящий мост между Украиной и США". Он стал известен уже после первой своей работы, украинского триллера "Штольня". Также Левицкий снял ленты "Ломбард", "Тени незабытых предков", #SelfieParty и "Бешеная свадьба".

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве завершились съемки романтической комедии "Песики". Лента выйдет в прокат в марте 2025 года. Главную роль в картине сыграла телеведущая Леся Никитюк, которая эксклюзивно рассказала нам и об эротических сценах в этом фильме, и о причинах своего многолетнего одиночества.

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