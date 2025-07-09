'Пляжи Крыма трещат по швам, а в Мариуполе возводят красивые дома': кто из блогеров врет об оккупированных украинских территориях

В Крыму и Мариуполе снимают свои видео блогеры-коллаборанты. Они врут о переполненных крымских и мариупольских пляжах, о дешевой еде, они не рассказывают о взрывах, о войне, о разрушениях и трагедии Мариуполя. В прошлом они все были украинцами, а теперь стали обычными российскими пропагандистами.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Рассказывала о Крыме, а теперь занялась пропагандой

Анастасия Асетрова с мужем Алексеем – жители Алушты. Они ведут YouTube канал "СемейкаА", также у них есть страничка в Instagram "Погостим Крым". А в российских соцсетях ведут странички "Погостим в Алуште".

Начинала 39-летняя Анастасия с мужем с того, что рассказывали об отдыхе в оккупированном Крыму, о ценах, нахваливали и уверяли, что все дешево, народу много, погода прекрасная. Также предлагали и до сих пор предлагают жилье в Алуште для отдыхающих. Сейчас Анастасия также занимается продажей и покупкой жилья в Алуште. Кроме этого сдает детские коляски на прокат и продает переноски для детей.

Правда, с 2022 года, когда Россия вторглась в Украину, Анастасия нашла себе другое занятие. Теперь она занимается также российской пропагандой. Так, неожиданно, блогер, которая популяризовала отдых в Крыму, оказалась среди первых российских медийщиков, которых оккупанты завезли в захваченный Мариуполь. Понятно, что просто так без лояльности к российским спецслужбам ее бы туда не пустили.

Оттуда Анастасия делала сюжет про обстрелянный роддом и говорила, что все не так однозначно, что это не россияне бомбили роддом.

Далее Анастасия занялась волонтерством, видимо, туризм в Крыму уже не приносил им доход. Она собирала какие-то мелочи типа мыла, шампуней, гигиены, бытовой химии и раздавала их на улице беженцам из Донецкой, Луганской, Херсонской областей.

Далее она начала помогать российским военным. В своих видео призывала россиян присылать ей деньги, вещи для военных, а она в свою очередь отправляла из на "СВО".

Теперь и вовсе пропагандистка с гуманитарной помощью ездит по оккупированной территории Украины, раздает пакетики с лекарствами, продуктами, а заодно снимает пророссийские сюжеты.

Так в одном из сел на Херсонщине недалеко от Мелитополя Анастасия интересуется у местных волонтеров, все ли тут оформили российскую пенсию? На камеру жители этого села, сторонники России, рассказывают, как плохо им жилось в Украине.

Одна из жительниц уверяет, что пенсия была якобы 1800 грн в 2022 году, а вот теперь Россия им платит 20 тысяч руб. (10 тыс. грн). Другой житель заявляет, что все хорошо было только при Януковиче. А теперь его дочь увезла своего мужа из Запорожья в Польшу, чтобы он в армию не пошел. А вторая дочь поехала в Эстонию. Почему-то никто из них не приехал на оккупированную Херсонщину к отцу.

"Когда Крым от нас оторвали, то я звонила своим родственникам и говорила, что жду, когда и нас (на Херсонщине. – Ред.) заберут. Мы не предатели, просто нас тут бросили", – заявляет местная волонтерша. При этом жить в Украине она не хочет и уверяет, что если украинская власть освободит их село, то их могут расстрелять.

Женщина благодарит Россию за гуманитарную помощь. Правда, выясняется, что те, у кого тут сгорели дома, остались ни с чем, им самим приходится начинать с нуля.

Еще один сюжет Анастасия записала с парой пенсионеров из Авдеевки. Они выехали оттуда в июне 2022 года. Глава семьи Николай Васильевич рассказывает пропагандистке, что Авдеевку якобы обстреливали и разрушали украинские военные.

По словам его и его супруги Тамары, там якобы были наемники из Польши, представители "Правого сектора" в черной одежде, которых они называли "нациками".

"Я готов сквозь землю провалиться. Но ни одного российского снаряда я в Авдеевке не видел. А я артиллерист, минометчик!" – уверяет пенсионер. А Тамара добавляет, что "нацики" уходили и все в Авдеевке побили.

Правда, Россия не очень рада таким беженцам. Сергей Васильевич третий год судится и пишет письма Путину, чтобы ему выплачивали достойную пенсию. А то 9 тысяч рублей (4,5 тыс. грн) за 44 года стажа его не устраивают. И 17 тысяч рублей тоже. Он рассчитывал на 30 тыс. руб. (15 тыс. грн).

Анастасии не нравится размещать свои пропагандистские видео в YouTube, поскольку тут ей сразу в комментариях высказывают все, что о ней думают. Поэтому она просит своих "единомышленников" переходить в Telegram.

Таксист и любитель России

Еще один коллаборант из Крыма 39-летний Евгений Гущин. Евгений – таксист из Судака, тоже сдает туристам жилье. Свое призвание после оккупации Крыма он нашел в блогерстве.

Начинал Евгений также с того, что рассказывал о том, что происходит на пляжах в Крыму, какие цены на продукты на рынках. Но вскоре в своих видеосюжетах начал российскую пропаганду. Ругал Украину, все ему было не так при украинской власти, никто в Крыму ничего не делал для Евгения.

Однажды он даже поругался с продавцом на рынке. Женщина сказала, что с удовольствием смотрела его сюжеты, но в последнее время перестала, потому что Женя начал увлекаться политикой. А ей это не нравится.

Женя был так уязвлен, что не смог ей простить. Он даже вернулся к женщине и начал задавать ей вопрос: "Чей Крым?" Бедная продавец перепугалась и вынуждена была говорить, что Крым российский.

Часто Женя снимает сюжеты в кепке с российским гербом. И жалуется, что он настолько популярен, что его узнают на улице и он не может нигде спрятаться.

Что касается денежных сборов, то проводит он их только для себя, своего канала. Правда, Евгений отправил на "СВО" свою старенькую потрепанную "Ниву", в которой нет гидроусилителя, поэтому поворачивать руль удается с трудом.

Трогательно со слезами на глазах с ней прощался, и говорил, что она внесет вклад в победу над "неонацизмом" и покажет всем американцам, европейцам и украинцам свою силу. И даже высказал надежду, что его драндулет после победы к нему вернется.

Евгений постоянно уверяет своих зрителей в том, что в Крыму все хорошо, туристов много, все дешево. Однако после начала полномасштабного вторжения, когда пляжи полуострова практически опустели, даже он не мог скрыть своего разочарования.

Иногда он пытается снять группу отдыхающих с близкого расстояния, чтобы выдать ее за толпу туристов, но это у него выходит плохо.

Пережили ад в Мариуполе, а теперь хвалят Россию

Еще одна парочка блогеров-коллаборантов – Лилия Бондаренко и ее муж Дима из Мариуполя. До 2022 года Лиля работала экономистом в "Метинвесте", а еще раньше в ПриватБанк. Оба они пережили ад в Мариуполе, когда российские войска буквально стирали город с лица земли. Оба сидели в подвале, выжили и …отправились путешествовать по России – Питер, Краснодар, Волгоград.

Также в Астрахани Лиля и Дима поучаствовали в российском референдуме о вхождении украинских областей в состав РФ, о них даже сняли сюжет российские пропагандисты ТАСС.

"Все было прекрасно, нас кормили хорошо", – заявила Лиля.

В сентябре 2022 года парочка вернулась в город и начала снимать видео с российской пропагандой. Дому парочки в Мариуполе повезло, их многоэтажка уцелела. И как сообщила Лиля, если закрыть глаза на то, что вокруг, то можно сказать, что ничего и не было. А вокруг дома блогеров очень много сгоревших и разрушенных многоэтажек, в которых погибли сотни соседей.

Но видимо парочка коллаборантов закрыла глаза на все.

Теперь Лиля и Дима работают в российской компании, которая строит новые дома в разрушенном городе. Они активно расхваливают оккупационные власти, рассказывают о планах застройки Мариуполя, восхищаются тем, что тут собираются сделать. При этом они показывают разрушенные и сгоревшие дома и ни слова не говорят о том, что тут происходило и кто все это сделал.

Дима и Лиля с наслаждением расхваливают мариупольский пляж. Восхищались обычной небольшой спортивной площадкой возле моря, качелями и дорожками, лавочками, называя все это "местом притяжения".

Лиля с Димой мечтали купить себе автомобиль. Для этого они отправились в Ростов-на-Дону. Жаловались, что цены там на подержанные автомобили очень высокие, а еще их обманывали в центре, где парочка оформляла загранпаспорт.

Но авто они купили позже уже в Мариуполе и теперь снимают на нем нарушение правил дорожного движения другими водителями и рассказывают об этом.

Повсюду Лиля восхищается мемориалами и с придыханием упоминает имя президента РФ Путина. С детской наивностью восторгается любимым фонтаном и подсветкой в цветах российского флага.

На донаты подписчиков коллаборанты успели съездить на отдых в Турцию, Египет, оккупированный Крым.