Платформа United24 показала, как благотворительные взносы спасают жизнь

Национальная платформа United24 показала, как пожертвования обычных украинцев могут спасти жизнь. Об этом говорится в видеоролике на официальной странице инициативы Facebook.

"Посмотрите на тех, кого спасли ваши пожертвования! Каждый раз, когда вы сомневаетесь, существенный ли ваш вклад, или он что-то изменит, вспоминайте эти спасенные жизни, которых на самом деле тысячи по всей Украине!", - говорится в сообщении.

Организаторы благодарят замечательных доноров за каждый вклад.

"Спасибо, что остаетесь с Украиной!", - подчеркнули в организации