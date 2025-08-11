'Планы возвращения Аляски?' Сеть взорвалась шутками после брифинга Трампа

Пользователей сети удивило заявление президента США Дональда Трампа о том, что 15 августа он поедет на встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным "в Россию", когда саммит запланирован на Аляске. Люди шутят о том, что Трамп либо забыл географию, либо обмен территориями планируется не там, где все ожидали.

Особое внимание на слова республиканца обратили пользователи англоязычного Twitter (ныне – X). Напомним: Трамп сделал странный анонс во время брифинга в понедельник, 11 августа, в Вашингтоне.

"Я собираюсь увидеть Путина, я собираюсь поехать в Россию в пятницу", – сказал он. В СМИ предполагали, что президент, возможно, оговорился – но в течение своего общения с прессой глава Белого дома второй раз заявил о "поездке в РФ".

"Значит, Аляска уже часть России!" – удивились в сети. Многие пользователи в шутку допустили, что американский штат (приобретенный у россиян в 1867 году) стал объектом новых российско-американских договоренностей.

Пресс-служба волонтерского проекта из Чехии "Подарок для Путина" (который активно помогает Силам обороны Украины с самого начала полномасштабной войны) отметила, что Аляска – крупнейший штат США.

"50 на 50, что он отдаст Аляску Путину", "Я думал, что встреча будет на Аляске... Что с этим человеком не так? Деменция, Дональд", "Нет, дедушка, ты едешь на Аляску – разве ты не знаешь разницы?" "Господи! Зефирный мозг нашего президента – это такой подарок для российских пропагандистов!" – пишут в Twitter.

Жители Аляски были бы явно недовольны, если бы попали под "обмен территориями".

Некоторые предлагают республиканцу новые идеи относительно его переговоров с российским диктатором: "Есть предложение для Трампа по прекращению войны: отдать Аляску России, чтобы Путин потом отказался от территории Украины".

"Дальше он попросит Зеленского вывести войска из Аляски и вернуть ее России", – шутит один из блогеров.

Часть пользователей возмутилась и прокомментировала слова Трампа не шутками, а серьезными замечаниями.

"Не знаю, кому нужно это слышать, но Аляска никогда больше не будет русской. Никогда. И американцы не имеют ничего общего с правительством, которое подавляет свой народ, подавляет инакомыслие, ведет захватнические войны и боится тех самых свобод, которые нас определяют", – написала в X Меган Моббс, дочь спецпредставителя президента США Кита Келлога и гендиректора RT Weatherman Foundation. Ее фонд помогает Украине с начала большой войны.

"Господин президент, вы направляетесь на Аляску в пятницу. Вот Аляска по состоянию на сегодняшнее утро. Мы не являемся частью России", – обратилась к Трампу жительница штата.

"Трамп только что сказал, что едет "в Россию", когда имел в виду свою поездку на Аляску. Он сказал это дважды. Если бы Байден сказал это хотя бы раз, Fox News требовала бы его отстранения круглосуточно в течение следующих трех лет подряд", – возмутились в сети.

"Разум Трампа явно приходит в упадок", – предположил один из пользователей платформы X.

Что еще сказал Дональд Трамп на брифинге 11 августа

По словам американского президента, эта встреча будет "пробной". В то же время глава Белого дома заверил, что попытается договориться о следующих саммитах, закончить войну и даже вернуть некоторые территории Украины. Но он может и выйти из переговоров.

"Я могу уйти и сказать: "Удачи". И это будет конец. Не мне решать, заключать ли соглашение между РФ и Украиной", – предупредил Трамп.

Он считает, что личные переговоры Путина и Зеленского необходимы: "В конце концов я посажу их двоих в одну комнату".

Говоря о планах по обмену территориями между Украиной и РФ и изменении линии фронта, Трамп отметил, что Россия заняла значительную часть украинского побережья. Однако в его представлении Украину омывают не моря, а океан.

Это не единственная ошибка. Республиканец утверждал, что российские танки могли бы быть в Киеве "через четыре часа". Однако (по его словам), некий российский генерал отправил технику "через сельскохозяйственные угодья" – что является абсолютной неправдой. Но в представлении Трампа именно это помешало наступлению агрессора в начале полномасштабного вторжения.

