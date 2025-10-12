Планета кармы: что означает Сатурн в астрологии

Дисциплина, упорный труд и соблюдение границ – это те явления, которые определяют энергию Сатурна. Эта планета учит нас принимать препятствия, способствовать зрелости и поддерживать долгосрочную перспективу.

Согласно его теории, каждый должен понимать, что нет короткого пути к большим достижениям. Что на самом деле означает Сатурн в астрологии, рассказывает OBOZ.UA.

Что символизирует Сатурн в астрологии?

Сатурн является воплощением дисциплины и строгости. Он учит нас настойчивости, ценностям, границам и важности избегания влияний, которые могут поставить под угрозу наш лучший выбор. Как авторитетная энергия, Сатурн накладывает ограничения, которые могут вызвать задержки или препятствия. Как следствие, он также может вызвать чувство раздражения в нашем эго или гордыни.

Сатурн также ассоциируется с кармой. Его древняя энергия может помочь нам определить, где наша душа решила столкнуться и очистить прошлый кармический багаж. В этом процессе мы сталкиваемся не только с жизненными вызовами; духовно мы призваны учиться. Это обучение не является поверхностным; скорее, наш дух стремится полностью овладеть своими знаниями. В конце концов, это понимание становится инстинктивным и интуитивным, развивается изнутри, а не с помощью пособия.

Роль Сатурна в мифологии и символике

Сатурн — древнеримский бог и мифологическая фигура, ассоциирующаяся с достатком, богатством, рождением и временем. Его греческим аналогом является Кронос. Один из самых известных мифов о Сатурне связан с пророчеством, которое предсказывало, что одна из его детей свергнет его и займет его место у власти.

Чтобы сохранить свой контроль, Сатурн проглатывал каждого из своих детей при рождении. Его жена, Рея, больше не могла терпеть этого горя и спрятала их младшего сына, Юпитера. В конце концов, Юпитер заставил Сатурна выплюнуть своих братьев и сестер, победил его и стал царем всех богов. Во времена правления Сатурна, известного как Золотой век, человечество, согласно мифологии, процветало. Без тяжелого труда люди наслаждались плодородной землей и щедрыми урожаями.

Сатурн воплощает две стороны контроля: богатство и власть.

Значение Сатурна в каждом астрологическом доме

Расположение вашего дома Сатурна имеет большее значение, чем ваш знак Сатурна.

Дом, где расположен Сатурн в вашей астрологической карте, показывает сферу вашей жизни, где вы можете столкнуться с кармическими уроками. В этой части вашей карты вы можете испытывать задержки и борьбу с властью. Однако, с возрастом вы склонны развивать большую мудрость и силу, подобно изысканному вину.

Сатурн в 1-м доме – проблемы с идентичностью, задержки, неуверенность во внешности; созревает к автономии, личного стиля и самосознания.

Сатурн во 2-м доме – ограничения самооценки, сложные отношения с имуществом, деньгами, ресурсами, созревает в здоровое чувство материализма и богатства.

Сатурн в 3-м доме – блоки в коммуникации, трудности с выражением мыслей или самовыражением, созревание к здоровому самовыражению.

Сатурн в 4-м доме – проблемы с воспитанием, семейные блоки, созревание к более здоровому психологическому состоянию или ощущению принадлежности к сообществу.

Сатурн в 5-м доме – трудно расслабиться, вызовы романтической жизни, наслаждается творчеством, сексуальностью, весельем по мере взросления

Сатурн в 6-м доме – проблемы с границами, созревание к здоровому уму, телу, духу и чувству служения другим.

Сатурн в 7-м доме – блоки в отношениях, трудности с тем, чтобы впускать других в отношения или строить стабильные связи, созревает в здоровые партнерские отношения

Сатурн в 8-м доме – проблемы с привлечениями, созависимостью, сексуальными связями, денежными отношениями, созревает во взаимовыгодные и изобретательные отношения.

Сатурн в 9-м доме – проблемы с религией, философией или вписыванием, авторитарный коллективный менталитет, созревает в здоровое чувство веры, убеждений или ид мира.

Сатурн в 10-м доме – проблемы с публичным имиджем, борьба с репутацией, созревание до уважаемого лидера или успешная карьера.

Сатурн в 11-м доме – проблемы в социальных кругах, сложные времена с дружбой или сообществом, перерастает в длительные знакомства или здоровое чувство сообщества.

Сатурн в 12-м доме – проблемы с психическим здоровьем, страх или чрезмерная зависимость от одиночества и одиночества, созревает в интуицию и духовную мудрость.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

