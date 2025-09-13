Перезахоронение возможно: в Минветеранов разъяснили, как будет работать Национальное военное кладбище

Право на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище имеют все участники боевых действий. Также там возможно перезахоронение Героев Украины, если их семьи этого желают.

Об этом в телеэфире сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Она разъяснила, как будет работать протокол захоронения, кто имеет право быть похороненным на Национальном военном мемориальном кладбище и куда обращаться родственникам погибших украинских защитников и защитниц.

"Право на погребение имеют все участники боевых действий. Имеют право на перезахоронение Герои Украины, если семьи желают этого, и перезахоронение возможно с тех территорий, которые оккупированы или деоккупированы", – сказала министр.

Как происходит захоронение

Для того, чтобы заказать захоронение, необходимо позвонить на телефон Национального военного мемориального кладбища или приехать туда и оформить необходимые документы, составить договор о захоронении.

"Далее происходит процедура согласно Уставу с военным погребальным ритуалом, необходимым для достойного чествования захоронения наших воинов", – объяснила Калмыкова.

Она сообщила, что на Национальном военном мемориальном кладбище установлены унифицированные надгробные сооружения.

"Сейчас мы ставим временные могильные сооружения, они деревянные, и через год будем устанавливать уже постоянные. Пока дискуссия относительно вида постоянных продолжается, а временные выполнены в форме козацкого креста. Они очень хорошо выглядят: белая глянцевая краска и таблички с данными о человеке, который похоронен", – рассказала министр.

На Национальном военном кладбище состоялось первое захоронение

10 сентября в Киевской области состоялось историческое событие – на территории Национального военного мемориального кладбища похоронили главного сержанта Виктора Климчука, известного под позывным "Горец". Он стал первым идентифицированным Защитником, чье имя выгравировано на временном надгробном сооружении.

Позже оно будет перенесено на мемориальную стену. В будущем сюда добавят имена всех воинов, погибших за свободу Украины. В управлении Кладбища подчеркнули, что за Виктором Климчуком "в ряды Небесного войска будут продолжать приобщаться все те, кто отдал самое дорогое – свою жизнь за Украину".

Национальное военное мемориальное кладбище создается как пространство памяти мирового уровня. Здесь уже возведены две колумбарные стены, обустроены подъездные пути и высажена Аллея лип – символическую дорогу памяти. На сегодня подготовлено около шести тысяч мест для захоронений, а в перспективе – более 120 тысяч, что делает мемориал одним из крупнейших в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 августа, в День памяти защитников Украины, открыли второй Мемориальный монумент на аллее почетных захоронений на Берковецком городском кладбище. Первый установили год назад. Главный элемент Мемориалов – козацкий крест, символизирующий стойкость, верность принципам и несокрушимость.

