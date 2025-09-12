'Он всегда был везде первым': на Национальном военном кладбище похоронили первого идентифицированного защитника. Фото

10 сентября в Киевской области состоялось историческое событие – на территории Национального военного мемориального кладбища (НВМК) похоронили главного сержанта Виктора Климчука, известного под позывным"Горец". Он стал первым идентифицированным Защитником, чье имя выгравировано на временном надмогильном сооружении.

Видео дня

Пресс-служба НВМК сообщает, что в будущем имя Климчука будет увековечено на стене памяти. Семья воина подчеркнула:"Он всегда был везде первым. Так и здесь – на Национальном военном мемориальном кладбище, в первых рядах".

Родные вспоминают, что Виктор всегда был активным и решительным. Его собратья говорят о нем как о человеке, который не боялся брать на себя ответственность. И в этом есть определенная символика – ведь именно его имя первым открывает список Героев, похороненных на территории нового мемориала.

Детали церемонии захоронения

Церемония состоялась с военными почестями. На временном сооружении выгравировано имя Защитника, которое позже будет перенесено на мемориальную стену. В будущем сюда добавят имена всех воинов, погибших за свободу Украины. В управлении НВМК подчеркнули, что за Виктором Климчуком "в ряды Небесного войска будут продолжать приобщаться все те, кто отдал самое дорогое – свою жизнь за Украину".

Национальное военное мемориальное кладбище создается как пространство памяти мирового уровня. Здесь уже возведены две колумбарные стены, обустроены подъездные пути и высажена Аллея лип – символическая дорога памяти. На сегодня подготовлено около 6 тысяч мест для захоронений, а в перспективе – более 120 тысяч, что делает мемориал одним из крупнейших в Европе.

Развитие национального мемориала

Проект предусматривает строительство крематория, Дома траура, музейно-выставочных залов и Центрального мемориала. Также запланированы архитектурные конкурсы для определения вида ключевых элементов – Мемориала неизвестным защитникам, часовни и музейного комплекса.

На Национальном военном мемориале предусмотрено использование двух форм надгробных сооружений: казацкого креста и мемориальной плиты с закруглением сверху. Обе формы будут иметь одинаковую высоту, повторять очертания друг друга и соответствовать украинской милитаристской традиции.

Надгробное сооружение будет устанавливаться по выбору военных или их семей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве открыли второй Мемориальный монумент на аллее почетных захоронений на Берковецком городском кладбище. Первый установили год назад. Главный элемент Мемориалов – казацкий крест, символизирующий стойкость, верность принципам и несокрушимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!