Перезагрузка ТЦК: в командовании Сухопутных войск отчитались о кадровых чистках вследствие превышения полномочий

В последний день мая в командовании Сухопутных войск отчитались о кадровых чистках вследствие превышения полномочий. Там рассказали, что после проверок за этот месяц от исполнения обязанностей были отстранены 4 человека.

Видео дня

Эта информация была обнародована в Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. Отмечается, что общество будет проинформировано о фактах нарушений, расследовании и наказании всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей, или нарушил закон.

Кроме того, в командовании пообещали вместе с Оперативными командованиями Север, Юг, Запад и Восток систематизировать и обнародовать результаты проверок.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - добавляют военные.

Также там отметили, что в мае 89% всех инцидентов (233 случая) связанных с ТЦК оказались неподтвержденными. Это были фейки, преувеличения, информационные манипуляции или целенаправленные вбросы в рамках вражеских ИПСО.

И только 11% (30 инцидентов) имели под собой реальные основания и были проверены с вынесением решений, в частности:

- 4 человека отстранены от исполнения обязанностей;

- 2 человека уволены с должностей;

- 11 привлечены к дисциплинарной ответственности;

- 27 служебных расследований продолжаются.

Стоит отметить, что по отдельным инцидентам может проводиться несколько расследований.

"Командование Сухопутных войск требует от своих подчиненных строго соблюдать Законы Украины, и всесторонне способствовать, чтобы каждый нарушитель получил справедливое наказание. В то же время мы призываем граждан и медиа проверять источники информации, чтобы не стать частью кампании РФ по дискредитации мобилизационного процесса в Украине", - резюмировали свой отчет военные.

Ранее сообщалось, что в Сухопутных войсках ВСУ разработали перечень правил поведения и диалога для военных ТЦК и СП во время выполнения ими мероприятий по мобилизации. Ожидается, что так удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность территориальных центров комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что текущие темпы мобилизации в Украине не изменились: она проводится на таком же уровне, как и полгода назад. Генштаб ВСУ и Сухопутные силы в этом вопросе "движутся в своем плане".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!