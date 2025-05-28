Уже были непопулярные кадровые решения: в Сухопутных войсках разработали правила поведения для военных ТЦК

В Сухопутных войсках ВСУ составили перечень правил поведения и диалога для военных ТЦК и СП во время выполнения ими мероприятий по мобилизации. Ожидается, что так удастся уменьшить количество негатива, который окружает деятельность территориальных центров комплектования.

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Об этом в среду, 28 мая, в эфире телемарафона рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев. По его словам, для каждого руководителя ТЦК создан определенный учебник с правилами, и он будет инструктировать подчиненных перед тем, как они будут выходить для проведения мероприятий оповещения.

"Такая работа у нас проводится, и она проводится по нескольким направлениям. В этом процессе уже был выполнен ряд мероприятий, был принят ряд решений, в том числе и непопулярных кадровых решений", – сказал Саранцев.

Военный отметил, что постоянно отслеживается количество негативных сообщений о ТЦК и СП. Многие материалы, которые появляются в сети, являются искусственно сфабрикованными.

"Процент этого негатива не превышает даже 1% от количества мобилизованных за этот период в Силы обороны Украины", – заверил спикер.

Саранцев отметил, что увеличение количества фото и видео о нападениях военных ТЦК на граждан связано с тем, что не все украинцы правильно понимают вопрос мобилизации. Кроме того, он признал: мобилизация никогда не была принята с восторгом в любой из стран, которые воевали.

"К сожалению, это процесс необходимый, но вместе с тем есть очень много людей, которые неправильно понимают вопрос мобилизации, вообще для чего это происходит и какая конечная цель. И очень много наших граждан уже, к сожалению, очень быстро забыли и российскую оккупацию, и российских мародеров, которые грабили, убивали наших людей на оккупированных территориях", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский сказал, что текущие темпы мобилизации в Украине не изменились: она проводится на таком же уровне, как и полгода назад. Генштаб ВСУ и Сухопутные силы в этом вопросе "движутся в своем плане".

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