Перевод часов: будет ли Украина переходить на зимнее время

Ежегодно в Украине продолжаются обсуждения о целесообразности перевода часов. Несмотря на попытки на законодательном уровне отменить сезонную смену времени, механизм перевода стрелок весной и осенью остается в силе.

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В 2025 году Украина снова перейдет на зимнее время. Попытки отменить практику были, но на уровне принятого закона изменения не произошли. OBOZ.UA рассказывает о переходе на зимнее время.

Будет ли перевод часов осенью 2025 года

В 2021-2023 годах в Верховной Раде неоднократно обсуждали вопрос отмены сезонного перевода часов. Был даже принят законопроект, который предусматривал закрепление единого киевского времени, без весенних и осенних переходов.

Однако закон так и не вступил в силу – документ не был подписан президентом, поэтому переход на зимнее и летнее время сохраняется.

Переход на зимнее время в 2025 году запланирован на ночь с 25 на 26 октября, то есть на последнее воскресенье октября. В 4:00 утра стрелки будут переведены на час назад – фактически, украинцы смогут поспать дольше.

Для большинства пользователей цифровых устройств изменения произойдут автоматически – смартфоны, компьютеры, умные часы обновят время без вашего вмешательства. В то же время механические часы, будильники, настенные приборы придется настраивать вручную.

Интересно, что весной 2025 года снова появились сообщения о возможной отмене перевода времени. Некоторые ошибочно предположили, что закон уже вступил в силу. Однако отмена касалась именно летнего времени, то есть изменения весной. А переход на зимнее время остается в силе, ведь официального решения о его отмене не было.

Кто и когда начал перевод часов

Идею сезонной корректировки времени впервые озвучил один из "отцов-основателей" США Бенджамин Франклин. В 1784 году он опубликовал эссе, в котором предложил подстраивать время в соответствии со световым днем с целью экономии свечей.

Реальное воплощение концепции произошло значительно позже, в начале ХХ века. Первой страной, которая официально ввела летнее время, стала Германия в 1916 году, в разгар Первой мировой войны. Такой шаг объясняли желанием сократить потребление угля путем удлинения светлого времени суток в вечерние часы. Вскоре аналогичное решение приняли и другие государства, в частности Великобритания, а позже и Соединенные Штаты Америки.

Основной целью перевода часов была экономия энергоресурсов: за счет смещения активных часов ближе к естественному свету планировалось снизить расходы на освещение. Впоследствии появились также аргументы относительно повышения работоспособности, лучшего использования вечернего времени и психологического воздействия дополнительного света.

В Украине первый официальный перевод часов зафиксирован еще во времена Украинской Народной Республики – 16 февраля 1918 года, когда был осуществлен переход на среднеевропейское время.

Европарламент, кстати, в 2019 году тоже поддержал решение об отмене перевода часов с 2021 года, однако идея до сих пор не реализована. Какие страны продолжат переходить на летнее время – читайте в материале.

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