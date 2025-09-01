Перестало биться храброе сердце Героя: на фронте погиб военный из Одесской области. Фото

Война унесла жизнь еще одного Героя из Одесской области – Игоря Богданова. Он погиб 19 августа 2025 года в городе Павлоград Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Саратском поселковом совете. Игорь родился и вырос в поселке Сарата Одесской области.

В ВСУ он пошел еще в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения вернулся на фронт, чтобы защищать родную землю.

Прощание с военным состоялось 31 августа на его Родине. После церковного отпевания тело Героя похоронили на новом кладбище поселка.

"Склоним головы перед его мужеством, отдадим дань уважения человеку, который положил собственную жизнь за нашу свободу", – отметили в Саратском поселковом совете.

Стоит отметить, что в боях с российскими оккупантами погиб воин из Измаила – Александр Лавриненко. Жизнь военного оборвалась во время выполнения боевого задания.

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Фастова Киевской области Олег Туник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 8 июля 2024 года, однако длительное время он считался пропавшим без вести.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Черкассах 26 августа состоялось прощание с защитником Украины Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

