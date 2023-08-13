Пекла и раздавала хлеб: история 75-летней женщины с Киевщины попала в музей 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Мария Мартынец из Дмитровки Киевской области ежедневно пекла в печи 14 буханок. На ее улице стояли вражеские танки, поэтому женщина очень рисковала, когда разжигала костер. Тем более, что риск касался не только ее, но и тех, кого она приютила в своем доме. Мария доверила свою историю Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Сначала Мария, которой 75 лет, забрала к себе 84-летнюю соседку, у которой после прилета сгорел дом. Потом еще несколько женщин примерно такого же возраста. Впрочем, без дела они не сидели, а стали печь хлеб. Кто тесто замешивал, кто формы для выпечки намазывал

"Мы уже каждый день пекли, каждый день эту печь топили. А вы знаете, как страшно? Они [вражеские военные] жили на моей улице. Оттуда виден мой дом. Дым пустишь и боишься", — рассказывает Мария.

Женщины высчитывали момент, когда российских военных не будет хотя бы полчаса, и успевали за это время поставить выпечку. Затем дочь Марии разносила готовый хлеб по хатам. Односельчане же делились продуктами. Кто-то давал сахар, кто-то масло, кто-то самое ценное – муку. Ее приходилось экономить.

"Однажды мой дед перемолол пшеницу и мы выпекли все с отрубями. Было такое, что из сгоревшего магазина муку привезли, черную. Мы пересеяли ее. В другой раз выпечку сделали с комбикормом. Так что мы не голодали", — говорит Мария.

Мария поделилась своим рецептом хлеба и рассказала, как отреагировала, когда увидела украинский флаг после деоккупации. Самое интересное – по ссылке.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" или по бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.