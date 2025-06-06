Память о катастрофе: истории очевидцев трагедии на Каховской ГЭС в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

6 июня 2025 года исполняется два года со дня подрыва российской армией Каховской гидроэлектростанции на Херсонщине. Тогда большая вода затопила часть населенных пунктов, расположенных вдоль русла Днепра. Под водой оказалась и часть Херсона. Этот теракт вызвал одну из крупнейших техногенных катастроф в мире за последние десятилетия и стал самой масштабной экологической трагедией Украины.

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Истории людей, которые были свидетелями тех ужасных событий, хранятся в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Эти свидетельства собраны в отдельную коллекцию. Посмотреть ее можно по ссылке.

Село, где жила Татьяна с семьей, оказалось на пути потопа после подрыва Каховской дамбы. Дома падали один за другим. Женщине удалось заранее вынести из дома ценные вещи и перевести животных в более безопасное место, но их дом, как и все село, исчез под водой.

"На время потопа - а это было где-то в пять часов вечера, когда к нам начала заходить вода, - мы успели вынести из дома продукты, кое-что подняли на чердак, собачек и коровок перевели на огород, где у нас была большая песчаная гора. Когда вода подошла, наш дом утонул - осталась только крыша. Многие дома вообще рухнули из-за сильного потока воды", – вспоминает Татьяна. Ее история по ссылке.

Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению родного города Ивана Олешки. Мужчина до последнего оставался дома, пока не пришлось бежать на лодке. Возвращение на подконтрольную Украине территорию было долгим и сложным. Но Иван убежден: украинский народ - непобедим.

"На моих глазах дом старого образца, сделанный из глины, просто обвалился. Люди кричат, корова и теленок ревут, всюду шум, гул воды. Это был настоящий ужас! Я смотрел, как поднимается вода, думал: может, остановится... Но она все выше и выше. Сейчас вспоминаю: был у меня дом, машины, за 50 лет столько нажили – и все исчезло за три часа", – рассказывает Иван. Его история по ссылке.

Василий также покинул Алешки после трагедии. Он признается, что трудно передать словами ту панику, когда вода стремительно затапливает улицы, а тебе нужно немедленно бежать, оставляя все. Его дом также затопило.

"Вода так хлынула, что и скот, и люди спасались - кто остался на крышах, на чердаках. А уже потом ребята, у кого были лодки, спасали тех людей. Это был ужас, товарищи, – не передать словами, что тогда творилось. Представьте себе: пять метров высоты воды и такая волна, которая сносила все на своем пути", – вспоминает Василий. Его история по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 130 тысяч историй о войне. Это – крупнейшая в мире коллекция свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите и свою историю – на портале Музея или позвоните на бесплатную горячую линию: 0800 509 001.