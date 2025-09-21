Погиб, освобождая Херсон: стало известно о смерти защитника со Львовщины

На Львовщину на щите возвращается защитник Руслан Антонив. Он получил специальность живописца и работал ведущим на одной из местных радиостанций, а в первые дни полномасштабного вторжения России стал в ряды Вооруженных сил Украины.

Во время операции по освобождению Херсона связь с воином оборвалась, его судьба оставалась неизвестной около 3 лет – а недавно стало известно о смерти Героя. Трагическую весть сообщили в Стрыйском городском совете.

Что известно о Герое

Родился Руслан Антонив 21 декабря 1994 года в селе Чертеж Жидачевского района Львовской области.

Учился в Стрыйском лицее №6. Впоследствии окончил Стрыйское ВХПУ по специальности "Живописец". Также учился в Украинской академии книгопечатания. Работал ведущим на радио "Фреш ФМ" и входил в Молодежный совет при Стрыйском городском совете.

В первые дни полномасштабной войны с Россией Руслан Антонив добровольцем отправился на фронт. Службу нес в рядах 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, был стрелком-санитаром мотопехотного батальона воинской части.

Руслан был ранен. После лечения же он вернулся на фронт. Погиб 13 сентября 2022 года во время освобождения Херсона.

Однако об этом родные воина точно узнали только недавно. В течение трех лет Руслан Антонив считался пропавшим без вести. И только недавно его тело оккупанты вернули в рамках мероприятий по репатриации, а экспертиза подтвердила гибель воина.

"Собственную семью создать так и не успел. Искренне сочувствуем маме, которая потеряла единственного сына, дедушке и всей семье. Вечная и светлая память!" – отметили в Стрыйском городском совете.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Славянске похоронили снайпера Романа Марка. Воин долгое время считался пропавшим без вести, однако стало известно, что он погиб 9 октября 2022 года. Тело защитника было передано на родину в рамках обмена.

До начала 2022-го Роман Марко преподавал украинский язык и литературу в школе для незрячих детей. Когда же Россия напала в полномасштабном формате, он добровольцем отправился на фронт.

