Отдал жизнь за Украину: в боях на Луганщине погиб защитник из Тернополя. Фото

В боях с российскими оккупантами 17 мая погиб Антон Ильчук, 24-летний выпускник Западноукраинского национального университета. Молодой защитник отдал свою жизнь, выполняя боевое задание на Луганщине.

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Об этом сообщили в пресс-службе университета, а также городской голова Тернополя Сергей Надал. Антон родился в Тернополе 30 октября 2000 года.

После школы поступил во Львовский университет, однако уже со второго курса перевелся в ЗУНУ, где учился по специальности "Менеджмент" и образовательной программе "Управление персоналом". В 2020 году получил диплом бакалавра, а через два года - завершил магистратуру.

"В эти скорбные дни разделяем неописуемую печаль и тоску с близкими и родными Антона! Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах! Вечная память и слава украинскому герою-воину, который защищал Родину!" - добавили в университете, где учился парень.

Сергей Надал, со своей стороны, уточнил, что Герой погиб, защищая нашу землю в Луганской области. Это произошло 17 мая.

"Ушел в Вечность, даря Украине будущее и свободу, наш земляк Ильчук Антон Алексеевич. Герой погиб 17 мая, выполняя боевое задание в Луганской области. Он до последнего вздоха мужественно защищал Украину. Искренне соболезнуем родным, друзьям, собратьям защитника. Вечная слава и память Герою!" - подчеркнул мэр Тернополя.

На фронте во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Сергей Савченко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 19 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб воин Виталий Волохов из Кривого Рога. В мирной жизни он работал электромонтером теплоэлектроцентрали.

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