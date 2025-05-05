Отдал жизнь за Украину: после тяжелого ранения скончался Герой из Закарпатья Евгений Югас. Фото

В борьбе за независимость Украины погиб военнослужащий из села Стрипа на Закарпатье – Евгений Югас. Его сердце остановилось 1 мая 2025 года, после того как 23 февраля он получил тяжелое ранение в Запорожском направлении.

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Об этом сообщил Ужгородский городской совет. Евгений был старшим разведчиком в составе разведывательного взвода воинской части А7126.

Он принадлежал к тем бойцам, работа которых часто остается в тени, но играет критически важную роль на передовой. Его служба – это пример преданности, выдержки и мужества.

Прощание с павшим Героем состоится во вторник, 6 мая, в Ужгороде. Чин похорон начнется в 13:00 у памятника жертвам Голодомора на набережной Независимости.

Напомним, на Лиманском направлении фронта в боях против врага погиб 28-летний воин Андрей Кузь из Тернопольской области. Он служил по контракту в штурмовом специализированном батальоне.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове простились с защитником Богданом Кисем, погибшим во время боевых действий против российских оккупантов. Воина похоронили на Лычаковском кладбище.

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