Как правильно обрезать деревья: инструкция для новичков

Обрезка деревьев – важная процедура, которая помогает сохранить их здоровье, повышает урожайность и делает сад более опрятным. Для начинающих этот процесс может показаться сложным.

Соблюдение простых правил позволит избежать ошибок и достичь хороших результатов. OBOZ.UA рассказывает, как правильно обрезать деревья.

Почему важно обрезать деревья

Со временем крона деревьев загущается, старые ветви отмирают, а больные или поврежденные части становятся очагом инфекций. Без обрезки дерево тратит много энергии на ненужные побеги, что снижает урожайность и декоративность.

Как обрезать деревья

В первую очередь удаляют сухие, сломанные и больные ветви. Затем переходят к прореживанию кроны, особенно ее внутренней части.

Если дерево не обрезали много лет и крона слишком густая, его упорядочивают постепенно – в течение 2–3 сезонов. Чрезмерное срезание сразу может вызвать ослабление и даже гибель растения. Старые деревья с поврежденным стволом или отслоившейся корой лучше заменить новыми.

Техника и инструменты

Используйте только острые секаторы или пилы, чтобы срезы были ровными и аккуратными. Большие раны обязательно обрабатывайте садовым варом или специальными пастами. Не рекомендуется делать срезы слишком близко к главному стволу, чтобы не повредить дерево.

После процедуры дерево нуждается в поддержке: подкормите его органическими или минеральными удобрениями, обеспечьте достаточный полив. В течение сезона следите за состоянием кроны, удаляйте сорняки и мульчируйте почву вокруг.

Регулярная и постепенная обрезка продлевает жизнь дерева, делает его более устойчивым к болезням, повышает декоративность и обеспечивает щедрый урожай.

