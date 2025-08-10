Ослаблению жары быть? Синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели. Карта

Погода в начале новой рабочей недели в Украине принесет ослабление жары и комфортные температурные показатели. Только на западе, в южных регионах и в Крыму столбики термометров будут показывать +30 – +33 градуса.

Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра. 11 августа местами пройдут дожди с грозами.

Погода на 11 августа

В понедельник, 11 августа, на большей части территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Осадки пройдут на востоке и юге нашей страны, а также на Харьковщине, Полтавщине и Кропивницком. На остальной территории осадков не прогнозируется.

Ночная температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, днем – от +21 до +26 градусов. Теплее всего будет на юге и в Закарпатье: ночью там ожидается +16 – +21 градусов, днем – +28 – +33 градусов.

В Киеве и области в понедельник днем – переменная облачность, ночью возможен кратковременный дождь, днем осадков не предвидится. На Киевщине ночью температура составит +13 – +18 градусов, днем – +21 – +26 градусов, в столице – соответственно +16 – +14 градусов и +23 – +25 градусов.

Погода на 12 августа

Во вторник, 12 августа, осадки отступят, по всей территории ожидается облачно с прояснениями. Ночью столбики термометров покажут от +7 на западе до +17 градусов в Крыму. Днем будет значительно теплее – от +22 до +30 градусов.

В Киеве будет преобладать переменная облачность, без осадков. Температура: +14 до +12 градусов. Днем – +23 – +25 градусов.

Погода на 13 августа

В среду, 13 августа, по всей территории ожидается сухая, солнечная погода. В северных, восточных и центральных областях – незначительная облачность. Температура ночью будет колебаться от +12 до +19 градусов. Днем – от +24 до 33 градусов. Жарко будет в западных областях и на юге.

В Киеве столбики термометров ночью покажут +13 – +15 градусов, днем – около +24 – +26 градусов. Осадков не прогнозируется.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа переживает длительную волну аномальной жары, которая устанавливает новые температурные рекорды и провоцирует опасные природные явления. Самая сложная ситуация наблюдается в Португалии, Испании, Скандинавии и Польше.

