Осенью или весной? Когда лучше обрезать виноград

Обрезка винограда — это не просто часть ухода, а главный фактор, который определяет урожайность и качество ягод. Без формирования лозы куст превращается в хаотичное сплетение побегов, где большинство питательных веществ уходит на листья, а не на грозди.

Именно правильная обрезка позволяет направить энергию растения на плодоношение, обеспечивая крупные, сладкие ягоды. Для начинающих важно знать, что виноград требует регулярного внимания и четкой системы формирования. Выбор между весенней и осенней обрезкой зависит от сорта, климата и целей виноградаря, отмечают эксперты по садоводству.

Зачем вообще обрезать виноград

Обрезка имеет две основные функции — улучшение урожайности и прореживание кроны. Виноградная лоза, которая растет без контроля, быстро "загущается" и перестает давать полноценные грозди. Правильное формирование позволяет получить крупные ягоды, равномерно созревают, а также облегчает уход за растением. Пасынкование — еще один важный этап, который помогает сохранить баланс между ростом побегов и развитием плодов.

Специалисты советуют не допускать, чтобы длина лозы превышала 1,8 метра. Идеальная толщина побегов — от 6 до 12 миллиметров, а все, что тоньше или грубее, лучше удалить. Важно делать надрезы под углом, чтобы сок не попадал на почку, а оставленный пенек над ней имел около 3 сантиметров. Ориентируйтесь также на простое правило: количество оставленных почек должно соответствовать толщине лозы в миллиметрах.

Формирование куста: штамбовый или бесштамбовый способ

Виноград формируют несколько лет подряд — обычно в течение пяти-шести сезонов. Если сорт морозостойкий, его выращивают на штамбе — тогда лозу не нужно укрывать зимой. Безштамбовые сорта, наоборот, на холодное время года снимают с опоры, кладут на землю и укрывают. Выбранный способ зависит от климата и силы роста сорта, но оба варианта позволяют получить крепкое, хорошо развитое растение.

Весенняя обрезка: пробуждение лозы

Весенняя обрезка подходит для сортов, чувствительных к морозам. Ее проводят, когда температура поднимается выше +5 °С. В это время удаляют поломанные, засохшие и так называемые "волчки" — вертикальные побеги, которые не плодоносят. Также срезают ветви, которые уже давали урожай в прошлом году. Если часть лозы подмерзла, оставляют больше глазков, чтобы компенсировать потери.

Пасынкование и уход после обрезки

После весенней обрезки куст обрабатывают от вредителей и болезней. Дополнительно проводят пасынкование — обрезание молодых побегов, растущих в пазухах листьев. Их оставляют с двумя листочками, чтобы сохранить баланс питания. Ближе к концу лета делают чеканку — прищипывают верхушки побегов на 15–20 см, чтобы питательные вещества направлялись в грозди, а не в рост зеленой массы.

Осенняя обрезка: главная подготовка к зиме

Основную обрезку проводят осенью, когда опадут листья и побеги станут хорошо заметными. Именно в это время срезы заживают лучше, а растение имеет время восстановиться до морозов. В первый год обрезают верхушку, оставляя 3–4 почки, в следующем году формируют две боковые ветви, которые снова укорачивают. Постепенно создаются крепкие "рукава" — основа будущих плодоносящих ветвей.

Чтобы виноград плодоносил стабильно, формируют так называемые сучки замещения. Это короткие побеги, которые оставляют на 2–3 почки — именно они впоследствии дадут новые плодоносящие ветви. Старые части лозы постепенно срезают, а вместо них растут молодые, крепкие побеги. Такой подход омолаживает куст и предотвращает его истощение.

Результат правильной обрезки

Обрезка винограда — дело, требующее внимания, терпения и практики. Даже если первые попытки не будут идеальными, с опытом приходит понимание, как обращаться с лозой. Регулярное формирование, пасынкование и уход в течение года — залог здорового растения и сладких, налитых ягод. И тогда ваши старания каждый год будут вознаграждать ароматным и щедрым урожаем.

