Когда пересаживают виноград: как правильно это сделать

Молодые растения легко поддаются пересаживанию с места на место – на этом построена концепция саженцев. Но можно ли перенести на новый участок, скажем, старую виноградную лозу?

С таким вопросом в редакцию издания "На пенсии" обратился один из читателей. Человека интересовало, до какого возраста можно безболезненно пересаживать виноградные кусты. Кроме того автор письма интересовался, можно ли на место старого посадить новый саженец, если после выкорчевывания старого куста в яму засыпать свежую землю. Вот какие ответы дали на это эксперты издания по теме садоводства и огородничества.

Безболезненно пересадить виноград не удастся в любом возрасте – это всегда определенный стресс для растения. Чем куст старше, тем труднее он приживается. Во время выкапывания большинство тонких всасывающих корешков остается в почве, поэтому после пересадки надземную часть нужно существенно укоротить, чтобы сбалансировать объем корневой системы с объемом кроны.

Если же должным образом подготовить почву – заменить ее на свежую, где раньше не рос виноград, и внести перегной и нитроаммофоску, то посадка нового саженца на месте старого даст вполне хорошие результаты.

Опытные виноградари советуют пересаживать кусты возрастом не старше пяти-шести лет. Все потому, что молодые растения легче переносят повреждения, быстрее укореняются и быстро восстанавливают рост.

Лучшее время для пересадки винограда – ранняя весна или конец осени, когда растение находится в состоянии покоя. Перед выкапыванием желательно хорошо полить куст, чтобы земля стала влажной и корни меньше травмировались. Также полезно обозначить, какой стороной лоза была повернута к солнцу, – это поможет правильно сориентировать ее на новом месте и этим уменьшить стресс после пересадки.

Если же вы решили посадить новый куст на место старого, не спешите: дайте земле отдохнуть минимум месяц. За это время ее стоит несколько раз увлажнить и подкормить микроудобрениями. Такая подготовка обеспечит лучшую приживаемость саженца и поможет молодой лозе активно расти уже с первых недель после посадки.

