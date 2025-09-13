Осенний яблочный пирог 'Невидимка': рецепт десерта без теста

Осень – лучшее время для приготовления вкусных и легких десертов из фруктов, а особенно – из яблок. Стоит отметить, что они очень хорошо сочетаются с любым тестом, а также корицей.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного яблочного пирога практически без теста.

Ингредиенты:

1 кг яблок

3 больших яйца

70 г сахара (если яблоки сладкие)

125 г пшеничной муки

30 г растопленного масла

120 мл молока (комнатной температуры)

1 ч. ложка разрыхлителя

1/2 ч. ложки молотой корицы

1/4 ч. ложки мускатного ореха

1/4 ч. ложки молотого имбиря

щепотка гвоздики (на кончике ножа)

1/4 ч. ложки соли

1 ч. ложка ванильного экстракта

Способ приготовления:

1. Нарежьте яблоки очень тонкими ломтиками с помощью ножа.

2. В средней миске смешайте муку, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, имбирь, гвоздику и соль. В другой маленькой миске смешайте растопленное масло, молоко и ваниль. В большой миске взбейте яйца с сахаром на средней скорости примерно 90 секунд, пока смесь не станет светлой и немного рыхлой.

3. Добавьте половину мучной смеси, перемешайте на низкой скорости до соединения. Влейте масляно-молочную смесь и снова перемешайте, затем добавьте оставшуюся муку и перемешайте до однородности (не долго).Добавьте в тесто нарезанные яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждый ломтик был покрыт. Выложите яблоки в подготовленную форму слоями, стараясь разместить их равномерно. Вылейте сверху остатки теста.

4. Выпекайте при 190°C примерно 60 минут, пока верх не станет золотистым, а шпажка не будет выходить сухой. Остудите в форме не менее 1 часа, после чего нарежьте и подавайте.

