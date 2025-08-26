'Они дарили веру': украинские летчики отблагодарили пожилую пару, которая провожала их на боевую работу. Видео

Летчики Армейской авиации Украины сделали сюрприз пожилой паре в Донецкой области, которая всегда встречала их на пути на боевую работу с украинским флагом в руках. Эта поддержка дарила нашим воинам надежду, поэтому они решили отблагодарить дедушку и бабушку вкусностями.

Видео дня

Их спустили на землю прямо с вертолета. Соответствующие кадры военные опубликовали в TikTok 23 августа в День Государственного Флага Украины.

"С Днем Флага, дорогие украинцы! Наш флаг – это символ не только борьбы, но и любви, единства и взаимной поддержки. Давайте держаться вместе. Победим вместе", – было сказано в подписи.

Пилот рассказал, что каждый раз, когда они с экипажем отправлялись на боевую работу, путь их вертолета пролегал мимо небольшого дома. И всегда – независимо от того, 5 утра или 7 вечера – их ждали дедушка с бабушкой. Они выходили к воротам, улыбались и махали летчикам сине-желтым флагом.

"Знаете, это было нечто большее, чем просто знак внимания. Это было ощущение дома, тепла, поддержки. Это был тот маленький, но такой бесценный луч добра, который придавал сил, когда ты идешь в неизвестность. Каждый их взмах рукой был молчаливым: "Мы с вами. Мы верим в вас. Возвращайтесь живыми", – рассказали военные.

Они отметили, что не могли оставить это без ответа. Для пожилых супругов защитники купили хлеб, колбасу, конфеты и другие вкусности. Все это сложили в пакет и осторожно спустили на землю во время очередного пролета возле дома.

"Потому что они дарили нам больше, чем любые слова – они дарили веру. Эта война научила простому: быть человеком. Не терять человечности даже там, где, казалось бы, осталась только жестокость", – сказано в сообщении.

Дедушка в комментариях поблагодарил воинов за подарки, отметив, что конфеты были очень вкусные. "Это меньшее что мы можем сделать для вас", – ответил ему автор канала.

Как сообщал OBOZ.UA, бабушку, которая в День Флага растрогала сеть сине-желтым флагом на плечах, зовут Валентина. Женщина родом из херсонских степей, и 26 августа ей исполняется 86 лет.

