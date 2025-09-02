Оккупанты хотят расширить трассу Севастополь – Ялта, вырубив вдоль дороги тысячи деревьев. Фото и видео

Российские оккупанты планируют расширить трассу Севастополь – Ялта, уничтожив природу. Захватчики вырубают вдоль дороги тысячи деревьев, которые были своеобразным барьером от жары и оползней почвы.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал общественного движения сопротивления на ВОТ Украины "Желтая лента". Активисты обнародовали фото- и видеодоказательства варварских действий россиян.

Что известно

Вместо создания качественного проектирования, например, как обходные пути на сложных участках, дополнительные развилки или параллельные развязки, россияне выбрали самый простой и одновременно наиболее разрушительный вариант. Они уничтожают лесополосу вдоль трассы и лишают ее естественной защиты от пыли, перегрева летом и опасности оползней.

"Просто подход паразита – забрать, сжечь ресурс, не оставить после себя ничего. Никаких планов по проведению компенсационных высадок деревьев даже не обсуждали", – говорится в сообщении.

Напомним, в оккупированном Крыму высыхает самая большая река на полуострове – Салгир. От Симферопольского водохранилища до кинотеатра "Симферополь" ее русло полностью исчезло. При этом и другие водные объекты Симферополя находятся в критическом состоянии.

Как писал OBOZ.UA, ранее российские захватчики уничтожили десятки живых зеленых деревьев в Морском саду в Феодосии. Под спил попали акации, тополя и другие деревья, у которых не было признаков засыхания или болезней.

