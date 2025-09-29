Оказывала помощь пациенту, которому стало плохо, и погибла: в Киеве 'Шахед' убил медсестру института кардиологии

В Киеве во время российского обстрела утром 28 сентября погибла 50-летняя медсестра Института кардиологии им. Стражеско Оксана К. Женщина находилась в отделении и оказывала помощь пациенту в то время, когда "Шахед" попал прямо в здание. Они оба погибли.

Пациенту стало плохо в укрытии

Рано утром 28 сентября Россия совершила очередной массированный обстрел Украины. Под ударом оказался Киев и область. Кроме ракет, на столицу с разных сторон летели десятки "Шахедов". Один из них ударил в главный корпус Института кардиологии им. Стражеско.

Удар пришелся в отделение, где как раз дежурила 50-летняя медсестра Оксана К. Она погибла на месте. От взрыва пострадали помещения с 5 по 3 этажи. Пламя охватило палаты. Вместе с женщиной погиб пациент отделения.

Как рассказали OBOZ.UA очевидцы, во время тревоги всех больных медсестры и санитарки спустили в подвал. Но одному из пациентов стало очень плохо. Оказать ему помощь в подвале, где собралось много людей, было невозможно. Необходимо было сделать кардиограмму и т.п.

Оксана посмотрела, что российские ракеты уже пролетели, а далее началась атака "Шахедов". И она решилась подняться наверх в отделение. Они пошли наверх вместе. И когда Оксана оказывала помощь, "Шахед" прямой наводкой попал в их отделение.

Недавно потеряла мужа

Оксана родом из Василькова Киевской области. В Институте кардиологии работала уже много лет, пришла сразу же после окончания училища. Ее знали многие пациенты, женщина никогда и никому не отказывала в помощи. О ней вспоминают как об очень светлом и отзывчивом человеке.

В июле в семье Оксаны случилось горе – внезапно умер ее муж. Как она рассказывала: на работе помогала спасать всех пациентов, а дома мужа не смогла, он умер у нее на руках буквально за несколько минут.

У Оксаны осталась единственная дочь, которую она любила больше жизни. Это был ее свет в окошке. Она так мечтала о том, что судьба дочери сложится счастливо и она будет нянчить внуков. Этого же хотел и ее муж.

После смерти супруга у Оксаны открылся талант к написанию стихов. Она посвящала их родным, друзьям.

Кроме дочери, у Оксаны остались сестра и родители. Ее отец тоже был медиком, работал врачом-педиатром.