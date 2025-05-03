Ограниченно пригодные украинцы в мае пройдут базовую подготовку по новым правилам

С 1 мая 2025 года украинцы, имеющие статус ограниченно пригодных, будут проходить базовую военную подготовку (БЗВП) по новым правилам. В частности, для таких военнослужащих будет введена обновленная программа.

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Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Нововведения предполагают:

– уменьшение продолжительности обучения до одного месяца (вместо предыдущих 45 дней);

– снижение интенсивности физических упражнений;

– создание отдельных обучающих групп (рот или взводов).

Указанные изменения в программе подготовки касаются военнослужащих, которые будут служить в частях обеспечения, охраны, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, а также подразделениях логистики, связи и охраны.

Это включает как новобранцев, так и военнослужащих, ранее обучавшихся на военных кафедрах или повторно проходящих базовую общевойсковую подготовку.

Напомним, согласно решению главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, военнослужащих ТЦК и СП, не имеющих боевого опыта и не имеющих ограничений по состоянию здоровья, будут направляться для службы в части, выполняющие задачи в зонах боевых действий. На их должности будут назначаться военнослужащие, которые получили ранения, контузии и не могут исполнять обязанности в боевых подразделениях.

Ранее OBOZ.UA объяснял, кому нужно явиться в ТЦК даже без повестки с 1 мая. Мобилизации подлежат военнообязанные граждане 25-60 лет. Мобилизовать с 18 лет принудительно могут только лица, окончившие военную кафедру или проходящие срочную службу.

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