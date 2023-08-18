Одно из самых длинных украинских слов, которое все знают, но никто не произносит: как оно звучит

Украинский язык чрезвычайно богат, по последним подсчетам ученых Национальной академии наук, он может содержать более миллиона слов. Некоторые мы ежедневно используем в быту, другие стали устаревшими и встречаются только в произведениях классиков.

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Есть и такие слова, о которых все знают, но их почти никто не произносит. Об одном из самых длинных украинских слов, которое содержит 30 букв – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одно из самых длинных слов в украинском языке – это довольно специфический термин "дихлордифенилтрихлорметилметан". Его используют для обозначения химиката для борьбы с вредителями.

На самом деле это слово знают почти все, однако называют его упрощенным бытовым названием "дуст". Дуст считают эффективным средством от саранчи и других насекомых, однако во многих странах мира его запретили. Согласно последним исследованиям, дуст способен накапливаться в организме людей и животных, приводя к тяжелым последствиям.

Чтобы досконально владеть языком, следует постоянно его практиковать и пополнять словарный запас. Данные свидетельствуют, что украинский занимает 25 или 32 место по количеству носителей. Для примерно 37 миллионов человек украинский язык является родным, а более 45 миллионов свободно им владеют.

А первые слова на украинском написал византийский историк Приск Панийский в 448 году и касались они еды. Что это за слова и какая популярная буква украинского алфавита – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в разных регионах Украины есть свои интересные слова: любаска, тремпель, купорка, бровка и другие.

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