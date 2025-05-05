Одежда в заплатках и жизнь на картошке: почему в СССР было страшно стареть

Уровень жизни пожилых людей часто считается важным индикатором всеобщего благосостояния общества и отношения государства к наименее защищенным слоям населения. Если рассматривать по этому критерию Советский Союз, то картина вырисовывается очень неутешительная.

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Несмотря на официальную пропаганду о "почетном отдыхе", для подавляющего большинства пожилых граждан советская реальность была полна трудностей и бедности. Как отмечает блогер Максим Мирович в своей публикации, старость в СССР часто была ужасающей и ассоциировалась с нищетой.

Он предложил исследовать материальное состояние, внешний вид и социальную роль пожилых людей в тот период, опираясь на анализ и наблюдение.

Бедность в СССР

Внешний вид советских пожилых граждан часто служил наглядным свидетельством реальной нищеты того периода. В отличие от младших поколений, которые еще могли прилагать усилия для поддержания достойного вида, у большинства пожилых людей не хватало средств, сил или здоровья для этого. Типичный образ включал преждевременно состаренную кожу, что явилось следствием тяжелого физического труда в условиях недостаточной механизации. Проблемы с зубами также были повсеместными: до шестидесятилетнего возраста многие теряли собственные зубы, а их заменой становились неудобные "полные" протезы, хранившиеся в стакане с водой, или непривлекательные металлические коронки. Качественная стоматологическая помощь практически недоступна.

Гардероб пожилых советских людей отличался мрачным цветом: преобладали коричневые, землянистые, серые и черные оттенки. Одежда, например платья, пальто или костюмы, часто покупалась еще в предпенсионные годы и потом носилась годами, вплоть до самой смерти. Даже существовало печальное выражение "купить последний костюм или пальто", что означало приобретение вещи, которую будут носить до конца жизни из-за отсутствия средств на обновление. Была также распространена практика откладывания денег на собственные похороны. Характерной особенностью этой одежды был стойкий запах нафталина, которым щедро пересыпали вещи при хранении от моли. Одежда была много раз починена, с видимыми заплатками, а штаны часто были вытерты до блеска.

С обувью ситуация была аналогичной: обычно донашивали старые, изношенные ботинки или сапоги, приобретенные еще в рабочие годы, многократно ремонтировавшие, потерявшие цвет и форму. Изношенные подошвы, становившиеся скользкими, требовали "профилактики" – наклеивания резиновых накладок в мастерских, или же использовали "народные средства", например кусок пластыря на подошву. Такой уровень бедности распространялся на все бытовые аспекты: жизнь проходила среди собственно связанных перчаток, залатанных носков, починенных изолентой очков, старых, но еще хороших кастрюль и ножей. Советская старость означала нищету в буквальном смысле слова. Хотя люди не умирали от голода, питаясь преимущественно хлебом, картофелем и кефиром, такое существование было далеким от достойного.

Роль пожилых людей в советском государстве

Переходя от внешнего вида к социальной роли, следует отметить, что пенсионный возраст в СССР официально назывался "почетным отдыхом", но на практике часто означал фактическое "списание человека". Ни о какой возможности самореализации после выхода на пенсию речь не шла: людей отстраняли от профессиональной деятельности, и возможности для дополнительного заработка или занятия частной деятельностью отсутствовали, поскольку любое частное предпринимательство строго преследовалось законом. Автор приводит пример, когда даже попытка бабушки продавать домашнее печенье могла повлечь за собой обвинения в "спекуляции" и даже угрозу заключения, часто по доносу соседей.

Фактически, государство предлагало пожилым людям немного вариантов, кроме тихого доживания в безнадежности, занимаясь ограниченными хобби, например вязание или игра в домино у подъезда. О путешествиях, новых интересах или активном досуге речь не шла; жизнь сводилась к ожиданию конца. Единственной "полезной" деятельностью, часто вынужденной из-за бытовых условий, становилось воспитание внуков. Из-за дефицита жилья пожилые люди редко имели отдельное жилье и в основном жили вместе с детьми, выполняя фактически обязанности сиделок/домработниц: приготовление пищи, ручную стирку, прогулки с внуками, помощь с уроками и многочасовое стояние в очередях за продуктами.

Свободное время часто ограничивалось общением с другими пожилыми людьми на лавочке или сном у телевизора. Автор подытоживает, что это была ужасная старость без собственной воли, где человек был обречен на роль зависимого и беспомощного лица, существующего на иждивении и не принадлежащего себе.

Норма старости в СССР

Подытоживая, подавляющее большинство пожилых людей в Советском Союзе были крайне бедными, зависимыми и лишенными собственной автономии. Такое положение было прямым следствием тотальной советской нищеты и специфического отношения власти к этой категории населения, диссонируемого с пропагандистскими лозунгами. На самом деле, пенсионеры часто воспринимались как бедные, беспомощные существа, чьей мизерной пенсии хватало только на минимальное выживание.

Такое существование, по мнению автора, могло приводить к психологическим изменениям, стирая гендерные признаки и превращая людей в сварливых, иногда злых персонажей, образ которых (как "недобрых бабушек" или дедов-доносчиков) часто упоминается очевидцами. Наиболее показательно то, что именно такая, далекая от достойной, старость преподносилась как нормальное явление в СССР, хотя она ярко демонстрировала истинную суть советской системы, контрастировавшей с идеями "коммунизма".

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