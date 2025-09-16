'Одевайтесь теплее': синоптик предупредила о похолодании в Украине. Карта

Серьезное похолодание и дожди ожидаются в Украине в среду, 17 сентября. Наиболее ощутимо погода испортится в Киеве и западных областях, где температура не поднимется выше +15...+17 градусов. В столице синоптики советуют брать зонты и одевать легкие пуховики.

Прогноз обнародовала известный синоптик Наталья Диденко на своем официальном канале. Она предостерегла метеозависимых людей, что атмосферный фронт может вызвать головную боль и проблемы с суставами.

"Уважаемые метеопаты – возможны мигрени, кручение-верчение суставов, сосудистые штуки всякие не очень. А остальным киевлянам – не забыть зонты и обязательно теплее одеться, можно тоненький пуховичок, из тех, что как легкие курточки", – объяснила Наталья.

Холодный фронт движется с запада

По словам Диденко, 17 сентября дождливая и прохладная погода охватит большинство западных регионов, север (кроме Сумской области), Винницкую, Одесскую, а также западные районы Черкасской и Кировоградской областей. В этих регионах столбики термометров будут колебаться в пределах +15...+19 градусов.

На остальной территории – востоке, юго-востоке, Полтавщине, Днепропетровщине и на Сумщине – погода останется солнечной и теплой. Там ожидают от +20 до +26 градусов благодаря влиянию антициклона Oldenburgia, который держит стабильные условия над большей частью Европы.

Прогноз на несколько дней

В среду-четверг в Украине сохранится контрастная картина: запад и центр накроют дожди и холод, тогда как восток и юг еще будут иметь теплый "бонус". 18 сентября атмосферный фронт постепенно сдвинется дальше на восток, и похолодание охватит Левобережье.

Впрочем, уже с 19 сентября ситуация изменится. Антициклон Oldenburgia начнет двигаться в сторону Украины, и погода выровняется. По предварительным прогнозам, выходные 20-21 сентября обещают быть солнечными и теплыми – с температурой от +23 до +27 градусов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 15 сентября, в большинстве областей Украины будет держаться сухая, теплая и солнечная погода, местами ожидается до +26 градусов. В то же время в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях прольются дожди.

