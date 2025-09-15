Часть Украины заденут дожди: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта
Во вторник, 15 сентября, в большинстве областей Украины будет держаться сухая, теплая и солнечная погода, местами ожидается до +26 градусов. В то же время в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях прольются дожди.
Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, во вторник ожидается теплая погода с локальными дождями.
Где ждать дождей
Наиболее нестабильные погодные условия прогнозируют на западе Украины.
Во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – дожди с прояснениями.
Ночью +10...+12 градусов, днем +17...+21. На Закарпатье немного теплее: ночью около +12 градусов, днем до +20.
В северных и центральных областях будет преобладать переменная облачность без существенных осадков.
Днем столбики термометров поднимутся до +22...+24, на Сумщине и Черниговщине – до +26°.
На востоке и юге страны солнечно и сухо.
Днем +22...+26 градусов, в Крыму – около +24.
В Киеве ночью без осадков, температура воздуха в пределах +11...+9 градусов.
Днем без осадков, облачно с прояснениями, температура воздуха +23...+25 градусов.
Ветер юго-западный 7-12 м/с.
