Часть Украины заденут дожди: синоптики уточнили прогноз на вторник. Карта

Во вторник, 15 сентября, в большинстве областей Украины будет держаться сухая, теплая и солнечная погода, местами ожидается до +26 градусов. В то же время в западных регионах, а также в Винницкой и Житомирской областях прольются дожди.

Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, во вторник ожидается теплая погода с локальными дождями.

Где ждать дождей

Наиболее нестабильные погодные условия прогнозируют на западе Украины.

Во Львовской, Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – дожди с прояснениями.

Ночью +10...+12 градусов, днем +17...+21. На Закарпатье немного теплее: ночью около +12 градусов, днем до +20.

В северных и центральных областях будет преобладать переменная облачность без существенных осадков.

Днем столбики термометров поднимутся до +22...+24, на Сумщине и Черниговщине – до +26°.

На востоке и юге страны солнечно и сухо.

Днем +22...+26 градусов, в Крыму – около +24.

В Киеве ночью без осадков, температура воздуха в пределах +11...+9 градусов.

Днем без осадков, облачно с прояснениями, температура воздуха +23...+25 градусов.

Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко назвала дату осеннего похолодания в Украине. До этого дня погода преимущественно будет оставаться сухой и теплой.

